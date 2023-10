Il prefetto Cocciufa: "Necessari rinforzi da fuori. Ma ce la faremo di sicuro"

Prefetto Maria Rita Cocciufa, i tempi stringono per un mega evento annunciato in città.

"Stavo esprimendo la mia doverosa preoccupazione perché non avevo ancora ricevuto alcuna informazione ufficiale sul concerto e il tempo passava. Ma la documentazione è arrivata in tarda mattinata (ieri, ndr) con la richiesta per il 20 ottobre prossimo. Mi aspetto dunque che nelle prossime ore vengano messi in vendita i biglietti".

Ora è in moto la macchina organizzativa?

"Abbiamo convocato il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per lunedì. Avremo tre aspetti principali su cui focalizzarci. Aspetti di sicurezza in senso ampio: entrate, uscite, accesso, deflusso del pubblico. Poi la viabilità: da dove arriveranno questi spettatori, quali mezzi usano. Infine l’aspetto sanitario".

Chi parteciperà al tavolo?

"Tutte le forze dell’ordine, il sindaco, il presidente della Provincia, protezione civile, Croce Rossa, Ausl, 118, vigili del fuoco. Fatto questo lavoro c’è la parte tecnica, che cura il questore, che esaminerà le carte che ci hanno presentato. C’è tutto un lavoro dietro, di certo non banale. Dobbiamo esaminare tutti gli elementi per far sì che l’evento si svolga in sicurezza, come abbiamo fatto nelle precedenti quattro edizioni. Che, a mio avviso, si sono svolte molto bene".

Quante persone sono previste?

"Hanno indicato 80mila persone, ma bisognerà vedere in così poco tempo quanti biglietti potranno vendere. L’afflusso cambia tutta la organizzazione".

Per iniziare a vendere i biglietti, in linea teorica, è necessario attendere la riunione di lunedì?

"No, tutto l’aspetto organizzativo lo cura la produzione. L’arena è collaudata per 103mila persone e fino a quella capienza gli eventi si possono svolgere. È chiaro che dal nostro punto di vista se cambiano le misure cambiano anche gli uomini da impiegare, le risorse da mettere in campo".

Quanti uomini dovranno essere impiegati?

"Questi sono aspetti di cui si occupa il questore. Di certo si chiederanno rinforzi: come forza organica delle polizia locali non siamo in condizioni di poter sopperire a eventi di questa portata. Ma le società che gestiscono eventi del genere sono anche molto attrezzate. C’è tutto un apparato dietro molto strutturato".

I tempi tecnici per organizzare un concerto di queste dimensioni in una settimana ci sono dunque?

"Penso che anche stavolta ce la si farà sicuramente".

Attorno all’artista, Kanye West, si sono levate molte polemiche per sue esternazioni di apprezzamento a Hitler e al nazismo. Un pubblico di questo genere crea più preoccupazioni?

"Noi lavoreremo al massimo delle energie, sarà fatto tutto il possibile per prevenire fatti negativi. Non voglio criminalizzare nessuno; di certo dovremo capire chi verrà, se dall’Italia o dall’estero. Ogni concerto va monitorato e seguito ed è a sé. Non c’è una formula magica. Nel momento in cui si organizza un evento del genere il mio compito è di farlo svolgere in totale sicurezza per chi partecipa e per la città: c’è anche tutta una città intorno che deve viverla in maniera serena. Non entro nelle polemiche, non è il mio compito. Di certo però valuteremo tutti gli aspetti".