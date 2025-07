Il prefetto: "Per limitare il disagio giovanile, più iniziative per i ragazzi"

Si è tenuta nella sala del Consiglio Comunale di Quattro Castella la sesta tappa del "Comitato itinerante", un’iniziativa portata avanti dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, al fine di approfondire la conoscenza del territorio e consolidare il rapporto tra le Istituzioni dello Stato e gli Enti locali. Alla seduta hanno preso parte i Sindaci dei Comuni dell’Unione Colline Matildiche e i vertici delle Forze dell’Ordine locali. "Oggetto della riunione è stata la situazione sull’ordine e la sicurezza pubblica del territorio dell’Unione, in cui non si registrano particolari criticità", si legge in una nota. Tuttavia, l’attenzione dei Sindaci sul tema permane alta, attraverso il potenziamento e l’implementazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. Altro importante tema trattato è stato quello del disagio giovanile, microcriminalità e mala movida. Su questo fronte, i Sindaci hanno presentato un miglioramento rispetto allo scorso anno ed il Prefetto ha invitato i Sindaci a sostenere, altresì, iniziative rivolte ai giovani. È emersa, inoltre, una maggiore consapevolezza civica, ribadendo l’importanza delle segnalazioni e denunce di reati predatori. In proposito, particolare attenzione è stata riservata al tema delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico ed imprenditoriale.

Cesare Corbelli