Il prefetto per ora chiude all’Esercito: "Convinti delle nostre modalità. Vediamo se sarà il caso in futuro"

"L’Esercito? Al momento no". Una posizione netta quella del Prefetto Maria Rita Cocciufa sulla possibilità di richiedere al Governo l’attivazione dell’operazione ‘Strade Sicure’ in zona stazione tanto invocata da residenti e comitati cittadini, ma lascia aperta comunque una porticina. "Ciò non significa che non potrà essere presa in considerazione in futuro. Siamo convinti delle modalità di lavoro adottate col comitato dell’ordine e sicurezza pubblica che hanno stabilito un’implementazione di una vigilanza più snella e dinamica, piuttosto che un presidio fisso. Ci aspettiamo dei risultati che però hanno bisogno di tempo. A tempo debito ci riaggiorneremo e faremo le valutazioni in base a quanto ottenuto".

E ancora: "La valutazione per l’Esercito viene svolta a livello centrale sulla base delle considerazioni fatte a livello locale. Ques’ultime per ora non contemplano questa ipotesi. Anche perché non è che se richiedessimo l’impiego dei soldati, arriverebbero già domani. È una procedura tecnica complessa che deve tenere conto anche delle disponibilità di uomini utilizzati in particolar modo nelle grandi città, negli aeroporti o nelle stazioni sovraffollate".

Parole che il Prefetto ha pronunciato ieri mattina a margine del tavolo convocato per affrontare il tema del disagio giovanile con un approccio socio-educativo. Si sono riuniti, oltre a lei, al questore Giuseppe Maggese, al sindaco di Reggio Luca Vecchi e al comandante della polizia municipale Stefano Poma, anche gli assessori Daniele Marchi (welfare), Annalisa Rabitti (cultura) e Raffaella Curioni (scuola), nonché l’ufficio scolastico provinciale, il prorettore dell’università Giovanni Verzellesi e il docente Loris Vezzali.

"I problemi – ha introdotto il Prefetto – riguardano ragazzi in parte italiani, ma soprattutto stranieri e di seconda generazione che non studiano più e che non lavorano. È necessario agganciarli per offrire loro prospettive concrete e positive. Grazie alle forze dell’ordine e al loro costante monitoraggio, sappiamo che stiamo parlando massimo di un centinaio di ragazzi di una fascia tra i 16 e i 24 anni. Tra questi ci sono una decina di tossicodipendenti ed ecco perché abbiamo richiesto l’attivazione dell’Ausl per recuperarli. E una cinquantina di persone che vanno e vengono dalla zona. Ciò che dobbiamo fare non è avere la velleitaria pretesa di risolvere questo problema che ha una sua complessità, ma governare il fenomeno affinché i cittadini possano avere una percezione diversa della sicurezza". Nello specifico "È stato avviato un bando – spiega il sindaco Vecchi – di supporto ai giovani per incentivarli a progetti concreti come corsi di italiano, attività sportive e musicali, insomma tutto ciò che può aiutarli ad avere delle prospettive positive di vita. Stiamo parlando di cento ragazzi su 17mila residenti a Reggio nella fascia 16-24 anni. Unitamente ai servizi d’ordine costanti e tempestivi che stiamo dando perché le istituzioni non si girano dall’altra parte e stanno prendendo in carico i problemi assumendo tutto ciò come prioritario, dobbiamo provare a decongestionare la zona stazione e migliorare la vivibilità di esercenti e residenti. Lo faremo grazie alle unità di strada che già operano sul territorio e l’attivazione di altri educatori. I senzatetto? Sono 15 le persone che dormono attorno ai binari. Sia chiaro, anche uno solo è un tema importante, ma la presa in carico non è sempre semplice perché queste persone hanno una propensione istintiva a rifiutare un aiuto sociale".