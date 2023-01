Il prefetto: "Più controlli notturni sulle strade"

Più controlli notturni sulle strade. Nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Iolanda Rolli ha chiesto al questore Ferrari "la definizione di un piano di potenziamento della vigilanza sulle principali strade. Il controllo sulle strade e la pianificazione dei servizi saranno massime, – si legge in una nota diffusa dall’organo di governo – soprattutto nelle ore serali e notturne dei fine settimana, per contrastare il pericolo numero uno: l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida".

La Polizia Stradale avrà il compito di monitorare il fenomeno degli incidenti stradali e raccogliere dati; si occuperà inoltre della mappatura delle strade più pericolose che hanno bisogno di un rafforzamento della vigilanza in base alla tipologia di incidenti registrati o alle criticità riscontrate sul fronte della sicurezza.

"A questi interventi repressivi – si legge ancora – occorrerà poi affiancare, a cura delle Forze di Polizia e degli organi di Polizia Locale, le necessarie iniziative preventive di educazione stradale. Si continueranno a portare avanti i numerosi progetti destinati a sensibilizzare i giovani sulla pericolosità, per la propria

e per l’altrui incolumità, delle condotte di guida scorrette come la velocità eccessiva, l’uso dello smartphone e l’abuso di alcool e droga prima di mettersi al volante".

Il prefetto ha auspicato che, con la collaborazione di tutti gli organi preposti alla sicurezza stradale, "il gravissimo fenomeno dell’incidentalità stradale, che spezza le vite degli utenti della strada, spesso di giovane età, possa essere significativamente arginato, grazie alla combinata linea di intervento, preventiva - anche sul piano della divulgazione della cultura all’educazione stradale - e sanzionatoria, ma soprattutto con il buon senso che sapranno dimostrare gli utenti delle strade.