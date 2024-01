Il prefetto riconvoca d’urgenza il tavolo sulla sicurezza pubblica

Intensificazione di ulteriori controlli e massima attenzione. È quanto ha chiesto il prefetto Maria Rita Cocciufa che venerdì ha convocato d’urgenza un altro summit al tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, due giorni dopo il vertice nella quale si era disposta la ‘vigilanza dinamica’ in centro storico dopo i fatti di Capodanno. Ma il tentato omicidio con accoltellamento in via Eritrea la sera del giorno in cui si era riunito il comitato ha portato il prefetto a richiamare e ad alzare l’asticella della task force, chiedendo di non trascurare la zona stazione. Un’allerta scattata anche contestualmente al servizio televisivo mandato in onda dalla trasmissione di Mediaset ‘Quarta Repubblica‘ sulla criminalità che dilaga in città, dalle baby gang agli atti vandalici sotto l’Isolato San Rocco. Un reportage che avrebbe suonato l’allarme anche a Roma.

Da qui il Ministero avrebbe chiesto lumi alla prefettura in merito a cosa stia accadendo in città. Secondo quanto spiegato anche nei giorni scorsi dai vertici delle forze dell’ordine, non si è in una situazione di emergenza e gli episodi sono sotto controlli visto anche che tutti i responsabili dei vari crimini sono stati assicurati alla giustizia. Ma la percezione dei residenti resta di alta insicurezza. Se la tensione non si allenterà, non si esclude che potrebbe aprirsi anche una valutazione concreta di ricorrere all’operazione ’Strade Sicure’ con un presidio fisso di alcune camionette dell’Esercito.

dan. p.