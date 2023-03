Il prefetto Rolli in visita in Municipio "Ringrazio il commissario e i dipendenti"

Il prefetto Iolanda Rolli ha fatto visita ieri mattina al municipio di Correggio, città che da alcuni mesi è retta dal commissario straordinario Salvatore Angieri (insieme in foto). Ad accogliere il prefetto sono stati il commissario insieme ai vicecommissari Gabriele Gavazzi e Carlo Cabrini. "La mia visita – ha dichiarato il prefetto – si intende anche come ringraziamento ai miei collaboratori, ai quali lo scorso agosto ho affidato l’incarico di reggere l’amministrazione di una città importante come Correggio e che si sono messi a disposizione, con impegno e senso del dovere. In questi mesi ho seguito il lavoro svolto a Correggio, che mi pare sia stato proficuo, anche grazie all’impegno di tutti i dipendenti". "Quella di Correggio è la mia decima esperienza di gestione commissariale", ha aggiunto il commissario Angieri, sottolineando "l’alta qualità del personale e la massima attenzione nell’affrontare il lavoro ordinario".