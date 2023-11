Il premio del Rotary ’Ferrante Gonzaga’ a Fabio Storchi

Si rinnova oggi la consegna del Premio Ferrante Gonzaga del Rotary Club di Guastalla, alle 19 a palazzo ducale, con un evento pubblico. La statuetta di bronzo di Ferrante viene consegnata quest’anno all’imprenditore Fabio Storchi (foto), fondatore della Comer Industries, ora a capo di Finregg e Vimi Fasteners. Segue la cerimonia di consegna della somma in denaro legata al premio, come sempre destinata in beneficenza, stavolta a Fondazione Officina delle Belle Arti.