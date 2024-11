Il premio in memoria di Giancarlo Tarquini. Oggi seconda edizione

Un premio per ricordare l’impegno profuso per la giustizia dal compianto magistrato reggiano Giancarlo Tarquini, con un occhio rivolto alle giovani generazioni. La seconda edizione dell’iniziativa terrà oggi dalle 16 alle 19, quando in tribunale sarà assegnato il riconoscimento in memoria di Tarquini, venuto a mancare il 6 novembre 2021. L’avvocato Giovanni Tarquini, figlio di Giancarlo, consegnerà il riconoscimento a Francesca Cantiello, vincitrice del concorso in magistratura (bando 2021), in passato praticante avvocato e tirocinante nel tribunale reggiano. Dopo i saluti di Cristina Beretti, presidente del tribunale, e di Enrico Della Capanna, presidente dell’Ordine degli avvocati reggiani, si affronterà il tema ’L’imparzialità della magistratura: il delicato rapporto con i mezzi di comunicazione di massa’: interverranno Giuseppe Colonna, presidente emerito della Corte d’Appello di Bologna e Oliviero Mazza, avvocato e professore all’università di Milano-Bicocca, moderati dall’avvocato Federico Bertani. "Siamo lieti di celebrare il ricordo di mio padre con quest’evento organizzato con l’Unione dei giuristi cattolici e che rappresenta un momento di condivisione tra magistratura e avvocatura nel solco dei valori del diritto", dichiara l’avvocato Giovanni Tarquini.

al. cod.