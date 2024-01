Il ‘Premio Margherita’ all’artista reggiana Protopapa. Le sue opere conquistano la Milano Art Gallery

Il prestigioso ‘Premio Margherita’ dedicato all’astrofisica Hack è stato vinto da Anna Protopapa. L’artista di origine pugliese, ma reggiana d’adozione – vive a Carpineti, nel nostro Appennino, da oltre 30 anni – è stata riconosciuta tra i migliori talenti in esposizione alla storica ‘Milano Art Gallery‘ del curatore Salvo Nugnes, scrittore e reporter dove si è svolto il concorso.

Protopapa è stata scelta per esporre due opere che resteranno in mostra fino al 2 febbraio: “Omayra” dedicata alla piccola Omayra Sanchez vittima del Vulcano Nevado del Ruiz nel 1985 in Colombia, e “La ragazza dei fiori” per ricordare la delicatezza della donna. "È un onore per me aver reso omaggio con le mie opere la grande donna e scienziata Margherita Hack", esulta Protopapa che lavora nel campo del sociale; delegata regionale di un’associazione anti-violenza, attivista antimafia e operatrice volontaria negli istituti penali di Reggio dove svolge attività ai detenuti, attraverso l’utilizzo dell’arte come strumento riabilitativo, educativo, di inclusione e sensibilizzazione.

Protopapa (nella foto in mezzo alla storica dell’arte Giada Eva Elisa Tarantino e al curatore Nugnes) – già vincitrice del premio Miami di arte contemporanea (‘Eccellenze Italiane negli States’) è stata premiata in un evento di gala alla presenza di diversi personaggi noti, della cultura e dello spettacolo, tra cui Silvana Giacobini, ex direttrice di ’Chi’, il regista Mario Chiavarin, Maria Lorena Franchi, curatrice di Montecarlo, Enrico Corazzato, grafico delle celebrities, il dottor Franco, fonico dei grandi cantanti e Amedeo Goria, noto giornalista Rai.