Il premio ’tributo ad Augusto’ assegnato alla famiglia di Regeni

Viene destinato alla famiglia di Giulio Regeni, il premio Tributo ad Augusto Daolio-Città di Novellara, consegnato in occasione del Nomadincontro, in programma oggi e domani al teatro tenda allestito in centro a Novellara, nell’area accanto alla storica rocca.

Come tradizione, l’ammontare in denaro del premio viene direttamente destinato in beneficenza, in questo caso all’associazione culturale no profit Euritmica, realtà nata a Udine nel 1997 e che vanta decenni di attività nel campo della programmazione e organizzazione culturale.

Dal 2016 il festival è dedicato a Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto. L’associazione è sempre stata al fianco di Paola e Claudio Regeni e della loro legale, Alessandra Ballerini, nella lotta per la verità e la giustizia. Dunque, quest’anno la destinazione del Tributo ad Augusto non è legato a un cantante, attore o personaggio dello spettacolo, ma a un giovane la cui tragica scomparsa è ancora intrisa di misteri, alla ricerca di quella verità che viene scandita pure negli striscioni affissi davanti a numerosi palazzi comunali d’Italia.

Tra gli ospiti del Nomadincontro anche Metroman, il popolare cantante di strada, diventato famoso grazie alle sue esibizioni nelle metropolitane a Milano e poi a Roma. A lui è destinato il premio Nomade dell’anno. E poi il Premio Legalità, destinato invece a Pietro Grasso, ex Procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, che sarà protagonista di un incontro su "Sfida allo Stato" in programma domattina alle 11 al teatro di Novellara.

Stasera alle 20,30 il primo concerto dei Nomadi, anticipato dalle esibizioni di Bassa Padana Social Club e Carne.

Domani dalle 14 le esibizioni di Aurora Centurelli, Veronica Surrentino, Silvia Lo Azzurra e Freedom.

Alle 15 la consegna del Tributo ad Augusto e degli altri riconoscimenti, in attesa del secondo concerto dei Nomadi, dalle 16,30 sul palco del teatro tenda. Il Nomadincontro è il primo dei tanti impegni dei Nomadi per il 2023, che si preparano all’uscita di un nuovo album, fino all’evento per i sessant’anni di carriera della band, che prevede musica e tanti ospiti attesi il 3 giugno a Novellara per una festa di compleanno davvero speciale.

