Il presepe vivente in scena nel centro storico

Torna oggi pomeriggio l’appuntamento annuale con il presepe vivente in centro città, intitolato "Speranza e Rinascita-Un Presepe vivente per tutti".

Giunta alla decima edizione, la rappresentazione andrà in scena dalle 15,30 in poi con le strade del centro storico che saranno attraversate dai diversi figuranti e animate da musica natalizia, accompagnata dai tradizionali zampognari e dal coro degli angeli.

La manifestazione quest’anno partirà da due diversi punti: dal sagrato della Basilica della Ghiara, dove verranno inscenati i primi tre quadri del presepe, ovvero l’annunciazione, visita di Maria ad Elisabetta, e l’angelo che appare in sogno a San Giuseppe mentre in piazza San Prospero si raduneranno i pastori e i re magi insieme a diversi zampognari.

I due cortei percorreranno la via Emilia e si congiungeranno in Piazza del Monte per poi proseguire sul sagrato del Duomo, dove si ricostruirà la scena della Natività con intorno le principali figure del presepe: i pastori, i Magi e tutto il popolo.

La scena sarà seguita da testi, canti tradizionali, musica e conclusa con il saluto del Vescovo Giacomo Morandi.

L’iniziativa è a sostegno dei progetti della Fondazione Avsi (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) e nei pressi della manifestazione sarà presente un banchetto della Campagna Tende, della fondazione stessa, dal titolo "Educazione è speranza": le offerte raccolte saranno destinate ai progetti Avsi presenti in Libano, Uganda, Ecuador, Camerun, Palestina e Ucraina.

Cesare Corbelli