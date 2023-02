Il presidente dell’Anpi ricorda la battaglia

Domani a Fabbrico si celebra il ricordo della locale Battaglia partigiana del 27 febbraio 1945. Per l’occasione la senatrice Liliana Segre ha inviato un messaggio. Domani alle 10 partenza del corteo da via Roma al monumento di via Pozzi e ritorno in centro. Alle 11,30 interviene l’attivista italo-iraniana Jasmis Fahim, poi l’orazione ufficiale di Gianfranco Pagliarulo (foto), presidente nazionale Anpi. A Villa Ferretti sarà presente una delegazione del Centro Studi Italia e Unione Combattenti Rsi.