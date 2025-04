Il presidente dell’Unione, Ferrari: : "Corretto l’utilizzo del nostro logo"

Il patrocinio col logo dell’Unione dei Comuni Appennino all’iniziativa ‘La Valle Ferita’, riguardante la Valle dell’Enza, è stato oggetto di un’interpellanza firmata dai consiglieri Casotti, Malvolti, Giansoldati e Scalabrini, i quali chiedono alla Giunta dell’Unione se intenda impedire l’utilizzo del logo per iniziative in contrasto con il Dup vigente e come intenda attivarsi per garantire, in futuro, il corretto utilizzo di tale simboli istituzionale in assenza di una delibera.

"Il progetto dell’invaso non è infatti una semplice opera idraulica – afferma in una nota Mattia Casotti, consigliere dell’Unione – ma parte di una visione articolata e sostenibile di valorizzazione dell’Alta Valle dell’Enza, che prevede interventi mirati come la regimazione idraulica dei torrenti e del reticolo minore".

Immediata la replica del presidente dell’Unione e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari. "Ricordo al consigliere Mattia Casotti – afferma Ferrari il – che nel 2024, su richiesta e direttiva dell’allora Presidente dell’Unione, sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi, sulle locandine di tutti gli eventi culturali ospitati dal Teatro Bismantova vengono riportati, oltre al logo del Teatro stesso, anche quello dei due soci proprietari della struttura, ovvero il Comune di Castelnovo Monti e l’Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano".

s.b.