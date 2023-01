Il presidente Matteo Iori è soddisfatto: "Tutte le mozioni sono state discusse"

I Consigli comunali nel 2022 sono stati in tutto 36, con una durata media tra le quattro e le cinque ore. Il più rapido si è risolto in circa due ore mentre il più faticoso è stato quello per l’approvazione del bilancio, durato ben nove (dalle 15 al 24) a metà dicembre scorso. Ecco i dati della relazione di fine anno del Consiglio comunale di Reggio Emilia, che secondo il suo presidente Matteo Iori (foto) ha ben funzionato grazie a "un’ottica di rispetto reciproco e di attenzione alla città da parte di tutti i gruppi politici". Gli scontri non sono mancati ma nessuna questione è stata lasciata in sospeso: "Anche quest’anno si è riusciti ad affrontare tutte le mozioni proposte senza lasciare arretrati".

Nei Consigli sono state trattate 50 interpellanze, ossia domande scritte poste alla giunta a cui risponde pubblicamente l’assessore competente, 48 mozioni per impegnare la giunta ad affrontare un determinato tema e 46 delibere, atti predisposti dalla giunta stessa. Gli ordini del giorno urgenti, infine, sono stati 16.

La partecipazione diretta dei cittadini è stata prioritaria, tanto che sono nate da loro segnalazioni due mozioni (sulla ciclopedonale di via Anna Frank e l’endometriosi) e un’interpellanza (sui furti di bicicletta). Tutte le sedute sono state trasmesse in diretta su YouTube e restano a disposizione, inoltre per ogni consigliere è stato creato sul sito del Comune un profilo in cui è possibile vedere il registro delle presenze, gli atti che ha depositato e su quali tematiche.

Non solo i Consigli: nell’anno appena concluso si sono riunite anche 86 volte le nove commissioni di competenze specifiche. La più sollecitata è stata quella per territorio e ambiente (ben 25 volte), seguita da amministrazione e bilancio (19), sanità e servizi sociali (13). 9 volte si è riunito il gruppo dedicato a scuola e tempo libero, 7 quello per le pari opportunità e 6 quello per i regolamenti. 4 l’innovazione, fanalini di coda il team per l’emergenza-coronavirus (2) e la commissione controllo (1).