Il presidente Matteo Iori "Haters ed evasori, grazie"

Nel giorno del 1° aprile, il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori – il promotore del premio ’grazie’, nato per evidenziare il comportamento virtuoso dei cittadini – ha ideato un riconiscimento al contrario: "Ho premiato il Fulvio Ferretti che si preoccupa quotidianamente di occupare i posti riservati ai disabili o alle persone anziane, Fabio Barbieri che è molto attento a non accettare mai uno scontrino o una fattura e a evadere le tasse quando può; Roberto Soncini che si impegna a sporcare la città; Ines Melchiorri che si occupa di comunicazione e social media, dedicandosi con dovizia alla scrittura di fake news; Giovanni Cavalli, che si sforza ogni giorno per riuscire ad essere totalmente indifferente verso tutto e verso tutti".

"Sono i piccoli comportamenti quotidiani – dice Iori – che definiscono chi siamo e in che società vogliamo vivere, e sono lieto di aver potuto ringraziare questi cittadini come esempi".

La premiazione è stata fatta in carne ed ossa, con immancabile foto di rito. Ovviamente si tratta di attori e di cittadini perbene che si sono dati un nome di fantasia, sono assolutamente estranei ai comportamenti che gli vengono attribuiti e che hanno partecipato al premio al contrario per evidenziare alcuni atteggiamenti che segnano la nostra epoca.