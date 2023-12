Il presidente . Sergio Mattarella:: "Vivranno nelle nostre coscienze"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato un pensiero in occasione della commemorazione. "Sono trascorsi ottant’anni dall’eccidio dei fratelli Cervi – ha scritto Mattarella – simbolo della Resistenza partigiana, giovani vite spezzate dalla ferocia fascista nel 1943. Nel Poligono di tiro di Reggio Emilia vennero fucilati Quarto Camurri e i sette fratelli Cervi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. All’alba del 28 dicembre 1943, dopo un mese di prigionia e vessazioni, i sette fratelli Cervi e il loro compagno Quarto Camurri, vennero trucidati dai fascisti a causa del loro coinvolgimento nella Resistenza partigiana. La loro determinazione e coraggio nel combattere contro l’oppressione fascista li hanno resi simbolo della lotta per la libertà e la democrazia del nostro Paese. La memoria del brutale eccidio vive nelle coscienze degli Italiani a indelebile ricordo del loro sacrificio e degli ideali di pace, libertà, eguaglianza e giustizia per i quali hanno lottato e che sono oggi valori cardine della nostra Costituzione. La Repubblica ne ricorda il sacrificio e ne onora la memoria".

Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, lo ringrazia: "Grazie, Presidente Mattarella. Le tue parole sono la voce dell’Italia nata dalla Resistenza. Sono una forte ispirazione per il tempo nuovo che ci attende".

Anche Cristian Sesena, segretario generale della Cgil: "Un evento tragico che non è archiviabile come tragedia del passato, perché quel sacrificio continua a parlare ai nostri giorni con grande forza. Il nostro Paese non ha mai saputo fare i conti col fascismo e la violenza del ventennio, prova ne sia il fatto che il Presidente del Senato (Ignazio La Russa, ndr), seconda carica dello Stato, si considera con orgoglio erede di quel sistema di disvalori. L’esempio dei fratelli Cervi deve continuare a vivere, perché l’antifascismo militante continui ad accompagnarci".