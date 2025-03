Il presidio davanti al Conad: "In gioco ci sono visioni opposte"

Hanno scelto compatte di manifestare davanti alla sede del Conad Superstore in via Luxemburg, le attiviste dei collettivi che hanno risposto alla chiamata di Non Una Di Meno per aderire, ieri 8 Marzo, allo sciopero transfemminista globale a Reggio. Giornata aperta alle 10,30 da un presidio creativo, che rappresentava lo sciopero dai consumi, contro la rapina ambientale e la commercializzazione della vita. All’urlo di ‘Lotto, boicotto, sciopero!’, per il nono anno consecutivo tantissime realtà femministe e transfemministe si sono mobilitate scegliendo di far convergere idealmente la loro protesta verso i principi di rispetto del verde e della Terra. Come una grande donna da rispettare e salvare. Uno "sciopero dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, dai consumi e dalle devastazioni strutturali dell’ecosistema, dalle opprimenti gabbie dei ruoli e delle aspettative di genere, per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario", hanno scritto. Portavoce di Non Una Di Meno, Carla Ruffini spiega: "In qualità di organizzatrici e di associazione eco transfemminista, nella cornice dello sciopero dell’8 Marzo abbiamo inserito anche lo sciopero dai e dei consumi. Questo posto è simbolico perché rappresenta la violenza al cuneo verde della città di Reggio. Colpisce tutta la comunità, rappresenta proprio la devastazione e cementificazione di Reggio, insieme alla sua commercializzazione".

Ruffini e le attiviste chiedono "una città a misura di donne, delle soggettività Lgbtqia+, che preveda spazi per cittadine e cittadini. L’8 marzo 2025 si svolge in un contesto di guerra ai corpi delle donne e guerre diffuse sull’intero pianeta, – ribadiscono le attiviste , la cui sfida è stata anche la convocazione di sabato dello sciopero – spinte autoritarie e profonda crisi economica, chiusura degli spazi democratici, violenza e disuguaglianze".

Perciò: "Vogliamo riversare nelle piazze la nostra rabbia, con tutto l’amore e la cura per il nostro straripante corpo collettivo, consapevoli che in gioco ci sono visioni opposte della società, del lavoro, dei diritti. È di vitale importanza per noi sottrarre questa data alla commercializzazione della ‘festa’ o, peggio, alla propaganda governativa della Premier sulla parità di genere e sulla ripresa dell’occupazione femminile".