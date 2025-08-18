Il prete scienziato. Don Galaverni indaga le origini dell’universo

Un passo importante per conoscere l’inizio dell’universo. Il presbitero reggiano don Matteo Galaverni, in collaborazione con il padre gesuita Gabriele Gionti, entrambi impegnati come ricercatori alla Specola Vaticana, ha portato portato alla luce un risultato sorprendente: esistono due modi diversi, il frame di Jordan e il frame di Einstein, di descrivere la gravità in presenza di un campo aggiuntivo, ovvero il "campo scalare", che, usando gli strumenti matematici giusti, non solo descrivono la stessa fisica, ma possono addirittura creare nuove soluzioni delle equazioni di Einstein sull’universo a larga scala.

Per dimostrarlo, i due scienziati hanno applicato un formalismo matematico rivelatosi essenziale perché, attraverso una procedura precisa e rigorosa, dimostra che i due "frame" sono equivalenti, a patto di fissare delle condizioni specifiche. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sull’European Journal of Physics C. e questa scoperta è un passo fondamentale per capire meglio i buchi neri, l’inizio dell’universo e per avvicinarsi al difficile obiettivo di unificare gravità e meccanica.

"La Specola - dice don Matteo - è un piccolo osservatorio astronomico e nasce come ponte fra Chiesa e scienza ed è questo qualcosa in cui la Chiesa crede molto e investe. È prezioso anche per me, come sacerdote, perché mi permette di andare incontro a persone del mondo scientifico che altrimenti non avrei potuto conoscere".

Su cosa si concentra la sua ricerca? "Sull’universo nel suo insieme e sulle sue prime fasi. Il modello cosmologico che va per la maggiore, il Big Bang, venne proposto dal sacerdote e fisico belga Georges Lemaître nel 1927, partendo dalle equazioni della relatività generale di Einstein, questo mostra che ci può essere complementarietà tra fede e studio dell’origine dell’universo: la mia ricerca mira a capire i primi istanti dell’universo. E sappiamo ancora poco di questo modello: basti pensare che la tavola periodica degli elementi forma il cinque per cento della materia presente nell’universo, il resto sono tipologie di materia e di energia di cui vediamo gli effetti, ma non sappiamo bene cosa siano".

Però ora è arrivato questo passo importante con la sua scoperta. "La domanda di base è come si è espanso l’universo nei primi momenti; sappiamo che è avvenuto velocemente, noi ne vediamo gli effetti ma non sappiamo come è successo e molti modelli cercano di descrivere quei momenti. Ci sono state teorie matematiche che generalizzano la teoria di Einstein e noi abbiamo confermato, con alcuni modelli matematici, varie soluzioni per la gravitazione universale".

Questa soluzione apre nuovi scenari. "Il problema resta aperto per capire i primi istanti: dobbiamo mettere insieme la teoria della gravitazione universale e la teoria dell’infinitamente piccolo della meccanica quantistica. Ad oggi non abbiamo una teoria quantistica della gravità, su scale piccole questi modelli servono proprio per andare verso una teoria quantistica e la teoria delle stringhe cerca di andare in questa direzione".

Cesare Corbelli