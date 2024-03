Il prezzo della verità: parla Giuseppe Carini

Proseguono oggi a Rubiera gli incontri nell’ambito della rassegna ‘Rubiera contro le mafie’ incentrati quest’anno sui temi della libertà e legalità. Quattro gli appuntamenti in agenda tra marzo e aprile. Quattro incontri con testimoni di giustizia, magistrati, vittime di mafia, donne e uomini impegnati in prima linea nella lotta al crimine organizzato: si avvicenderanno per raccontare ai cittadini le loro esperienze in un unico calendario che rientra nel progetto ‘Legalità, etica & giustizia: valori e comportamenti come fondamenti di democrazia’ promosso dal Comune di Rubiera in collaborazione con la cooperativa sociale L’Ovile e il finanziamento della Regione. Questa sera, alle ore 21 nella sala consiliare, si terrà l’incontro ‘Il prezzo della verità. Testimoniare don Puglisi’ con il testimone di giustizia Giuseppe Carini. "Stasera – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – avremo la possibilità di parlare con Giuseppe Carini che vive con una nuova identità in una località protetta dal 1996 quando ha denunciato gli assassini di don Puglisi. Per motivi di sicurezza ci collegheremo con lui in diretta poiché il servizio centrale di protezione non ha potuto autorizzare la sua partecipazione fisica". m. b.