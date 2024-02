Il primo cittadino dice basta

Molti cittadini lo avrebbero voluto in carica per il terzo mandato.

Ma il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, ha preferito fare il classico "passo indietro" di fronte alla novità che permette ai primi cittadini di proseguire nell’incarico anche dopo due mandati.

"Nel 2019 – dice Malavasi – mi sono ricandidato con l’obiettivo principale di avere, entro la fine del 2023, una giunta competente e in grado di esprimere la figura del sindaco nella successiva consigliatura. E ora non me la sono sentita eticamente e moralmente di disattendere quanto pattuito nel 2019. Ho ritenuto più utile rispettare i patti, favorire un rinnovamento e iniziare una nuova stagione politica a beneficio della comunità".

E non manca qualche rammarico: "Se non cambieranno certi parametri di redistribuzione delle risorse da parte dal Governo centrale, i Comuni medio piccoli non riusciranno a tutelare i propri cittadini".

"Il finanziamento – fa notare il primo cittadino – soprattutto della spesa corrente con gli oneri di urbanizzazione è finito. Serve un meccanismo diverso o davvero ci ritroveremo senza possibilità di intervenire. Anche per ricoprire i posti vacanti nel personale della pubblica amministrazione. Oggi purtroppo riscontriamo il trend dei concorsi deserti e pochissimi vincitori a evidenza di una qualità delle candidature non eccelsa".

Infine, il primo cittadino riese tiene a fare emergere un concetto che da tempo sembra evidenziarsi in modo sempre esteso tra i politici nazionali e pure locali, molto spesso alla ricerca di un "ritorno di immagini": "Si nota anche la debolezza della politica. Sono troppi i politici che non sanno cosa significhi amministrare un Comune o, peggio ancora, se ne disinteressano privilegiando il presenzialismo, fotografando se stessi per sedare l’angoscia dell’anonimato".

Antonio Lecci