Il primo giorno di ’zona rossa’. Comitati soddisfatti a metà: "Servono anche controlli a piedi"

Il primo giorno di ‘zona rossa’ soddisfa a metà il comitato della stazione. "La presenza degli spacciatori ci sembra diminuita – dice Gianni Felici che assieme agli altri cittadini ieri hanno fatto un giro nel quartiere – La polizia è presente con più pattuglie, ma crediamo ci sia bisogno anche di controlli con servizi appiedati". In serata però alla vista di un assembramento attorno al bar Marconi accusano: "Non sembra essere cambiato granché, un gruppetto numeroso discute e sbraita. E abbiamo notato anche delle cessioni di droga... (di questo però non vi è prova, ndr)", dicono in un video diffuso ai media che riprendono dall’alto che mostra una decina di persone davanti al locale lungo via IV Novembre. Che di per sè però è legittimo, a meno che non si rendano protagonisti di comportamenti molesti o di crimini. Il provvedimento straordinario è stato decreato nei giorni scorsi dal prefetto Maria Rita Cocciufa recependo la direttiva dello scorso dicembre del ministro Pianteosi nell’ambito del nuovo Ddl Sicurezza. In vigore da ieri (e fino al 30 aprile) , riguarderà oltre alla zona stazione, anche parco del Popolo, isolato San Rocco e quadrilatero oltre al Mirabello e a via Emilia Ospizio. Le forze dell’ordine potranno disporre l’allontanamento di persone moleste o con comportamenti minacciosi. Ma ai verbali dovrà seguire la firma del prefetto che raccoglierà il monitoraggio statistico con cadenza settimanale.

Intanto non si placano le polemiche politiche. "L’istituzione delle ‘zone rosse’ è la prova del totale fallimento della giunta Massari sulla sicurezza – chiosa Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. Per anni il Pd ha negato il problema, parlando di “percezione di insicurezza” e spendendo soldi pubblici in campagne inutili invece di intervenire concretamente. Ora, dopo anni di immobilismo, davanti all’evidenza di una città ostaggio della criminalità e dello spaccio, si trovano costretti a imporre provvedimenti tardivi che non risolvono il problema".

E ancora: "Fin dall’insediamento della giunta Massari il gruppo di Fd’I ha sollecitato più volte, con mozioni e odg urgenti, interventi a tutela dei cittadini, tutti respinti dalla maggioranza. Se avessero preso in considerazione le nostre proposte, oggi Reggio non si troverebbe in questa situazione. Da tempo chiediamo più forze dell’ordine, un potenziamento della videosorveglianza e interventi seri per ripristinare la legalità, ma la sinistra ha scelto di ignorare tutto, lasciando che degrado e criminalità crescessero indisturbati".

Scetticismo anche da parte di Sinistra Italiana (che aveva appoggiato Massari alle ultime Amministrative): "L’istituzione delle cosiddette ’zone rosse’ rappresenta l’ennesima misura repressiva che non affronta le radici delle disuguaglianze sociali, ma si limita a escludere e criminalizzare le fasce più vulnerabili. Invece di investire in politiche di sostegno e inclusione, si sceglie di militarizzare le città, aumentando il divario".