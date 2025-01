Il primo nato si chiama Leonardo: "Apriamo l’anno con un bel regalo"

Un cambio d’anno con i fiocchi a sole tinte azzurre. Sono infatti due maschietti, sia l’ultimo nato del 2024 che il primo bimbo venuto alla luce in questo anno nuovo appena iniziato nella provincia reggiana. L’ultimo parto registrato nell’anno appena concluso è stato all’ospedale Franchini di Montecchio alle 17,02 quando è nato Thiago.

La prima culla, invece, ad essere riempita nel 2025 è stata all’Arcispedale Santa Maria Nuova (Reggio e Montecchio sono gli unici due ospedali dove è ‘possibile’ nascere), quando nella mattinata di ieri alle 10,22 è venuto al mondo il piccolo Leonardo. Un bel maschietto di 3 chili e 9, per 57 centimetri. Raggianti la mamma Valentina Di Ganci e il papà Davide Martinelli. "Siamo tanto felici e contenti – hanno detto –, apriamo quest’anno con un bellissimo regalo". Un buon auspicio che si somma ai fatti avvenuti pochi giorni fa nel nosocomio cittadino.

Il 18 dicembre infatti, fu registrato il record annuale delle nascite con ben dodici nuovi bebè, di cui undici femminucce e un maschietto, ma tutta la settimana fu da record con ben 34 nuovi nati in soli quattro giorni. Insomma, l’aria della scorsa primavera ha fatto bene alle giovani coppie in un contesto di calo demografico generalizzato. Anzi, già al 20 dicembre si erano registrate ben cinquantasette nascite in più rispetto allo scorso anno e chissà che il piccolo Leonardo non sia il primo di tanti nuovi nati per altri numeri, si spera, in crescita nel 2025 appena iniziato.