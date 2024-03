Il primo sondaggio fa discutere: "Realizzato escludendo Soragni e prima dell’evento di Tarquini"

di Daniele Petrone

"Ma le interviste sono state realizzate ancor prima che Tarquini si presentasse". E poi: "Ma manca la Soragni tra i candidati...". E ancora: "È stato commissionato dal Pd, è di parte".

Sono alcune delle obiezioni al sondaggio di YouTrend – pubblicato ieri anche dal nostro giornale sulle elezioni amministrative di Reggio – secondo il quale Marco Massari, candidato del centrosinistra, vincerebbe al primo turno col 52,7% contro il 36,1% di Giovanni Tarquini del centrodestra. Proiezioni all’indomani che fanno discutere. Soprattutto sulle date. Il sondaggio è stato realizzato a partire dal 5 marzo e chiuso l’11. Proprio il 5 marzo la coalizione di centrodestra aveva annunciato che sarebbe stato l’avvocato Tarquini il candidato unitario, il quale però si è presentato ufficialmente una settimana fa. Mentre la civica Soragni, fuoriuscita dal M5s, ha annunciato di scendere in campo da sola il 7 marzo, dunque una sua assenza pare quantomeno ingiustificata.

Le reazioni sono state diverse. A partire dallo stesso Tarquini, piuttosto lapidario: "A meno che questo sondaggio non predica in tempo reale il voto della gente, credo che su questi numeri non bisogna ragionarci troppo. Anche perché è stato realizzato in un contesto diverso da quello attuale. Manca la Soragni per esempio... E poi mi fa ridere che ci sia una slide in cui si chiede conto del ballottaggio, quando invece in precedenza si dice che Massari vincerebbe al primo turno. Vuol dire forse che sono i primi a non crederci...". Lato centrodestra, Alessandro Aragona, coordinatore di Fratelli d’Italia analizza così: "Lo vedo molto meglio di quello che è: un sondaggio realizzato prima ancora della presentazione di Giovanni, a bocce ferme, ci vede con una base di partenza al 36% quando Salati cinque anni fa aveva il 28%. Mentre il centrosinistra che ha un campo larghissimo, prende uno striminzito 52%. La campagna farà la differenza anche per convincere la fetta di astensionismo che è un dato importante a livello storico, ma Reggio è una città dalla coscienza civica alta e che va a votare. Il dato di Fd’I? Beh, il 23% sarebbe clamoroso e ci farei la firma adesso...". Roberto Salati, segretario della Lega, invece "non crede ai sondaggi, per me sono come gli oroscopi. Io mi baso sul sentimento popolare e vedo su Tarquini un entusiasmo stratosferico. La percentuale di Massari penso sia fuori dalla realtà".

La lista ’Movimento per Reggio Emilia’ della ‘grande esclusa’ Paola Soragni tuona: "Che senso ha pubblicare i risultati di un sondaggio inattendibile, ormai superato, se non quello di tirare la volata al candidato del Pd? Siamo di fronte al maldestro tentativo di una manipolazione cognitiva degli elettori. Il sondaggio è volutamente tendenzioso e mal si concilia con i princìpi della trasparenza politica. La verità è che Paola Soragni, unica candidata civica, fa paura...".

Mentre Dario De Lucia di Coalizione Civica, attacca: "I sondaggi tendenzialmente dicono, nei limiti, quello che il commitente vuole. E il Pd reggiano vuole far passare il messaggio che il centrosinistra vincerà al primo turno. Far uscire un sondaggio ora non è segno di forza e neanche di gran tattica. Dire che hai il 52% non rassicura i tuoi e galvanizza gli altri al motto di ‘ce la possiamo fare, serve poco’. Gran bella mossa. La campagna elettorale non è ancora cominciata, Tarquini deve ancora partire e Massari qualcuno lo ha sentito?". Sul dato di Coalizione Civica chiude: "Siamo quasi al 10%? È un sondaggio Pd, quindi significa che siamo più alti...".

Se Massari preferisce il "no comment", il segretario del Pd Massimo Gazza fa il pompiere: "Il sondaggio traccia un quadro positivo ma non risolutivo, inutile abbandonarsi a entusiasmo o trionfalismo. Non deve rappresentare un alibi per nessuno, né tantomeno credo che la partita sia vinta. Mi fa piacere che ci siano molte persone che hanno espresso preferenza sulla nostra proposta politica ma ritengo che il cammino per la costruzione di un progetto innovativo per Reggio sia lungo e passi attraverso il contributo di tutte e tutti. I sondaggi servono ai tecnici, a noi, a Marco in primis, interessa guardare negli occhi le persone e capire come possiamo essere utili a loro e come possiamo costruire insieme il futuro della nostra comunità".