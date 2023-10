Il primo ventennio del Teatro Bismantova. La rassegna del 2024

Nuova stagione al Teatro Bismantova con un ricco programma in occasione del 20esimo anno di attività, uno dei punti di riferimento culturali sul territorio appenninico. La stagione inizierà nel mese di novembre con gli spettacoli di prosa, e proseguirà fino alla primavera 2024 quando il Bismantova raggiungerà il traguardo importante dei 20 anni di attività dopo la ripresa, preceduta da una lunghissima fase di ristrutturazione. Il filo conduttore della stagione sarà il tema ‘Generazioni. "Una parola che ha un doppio significato, – spiegano il vicesindaco e assessore alla cultura Emanuele Ferrari e il coordinatore del Teatro, Giovanni Mareggini – il primo è che il Teatro genera azioni e reazioni, movimenti, dialoghi, confronti, scontri e incontri. Vogliamo che la stagione rappresenti questa forza generativa. Il secondo significato è quello del legame tra le diverse età, il tema del tempo che scorre, e come alcuni classici del teatro possono essere riproposti in forme nuove, da nuove generazioni di attori. Avremo quindi spettacoli che si muoveranno tra il classico e il contemporaneo".

Una stagione di grandi spettacoli di prosa e appuntamenti musicali: gli spettacoli serali inizieranno sempre alle ore 21, mentre i concerti alla domenica alle ore 17.30. Un’anteprima della stagione è in programma venerdì 11 novembre, con la presentazione del libro di Ameya Canovi "Di troppa (o poca) famiglia: radici, zavorre e risorse per un percorso dentro le relazioni affettive, verso la libertà".

s.b.