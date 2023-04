Il principe Andrea Casiraghi al Campovolo per la consegna di un cucciolo di cane al figlio

Andrea Casiraghi, primogenito della principessa Carolina di Monaco, è atterrato nei giorni scorsi con un volo privato al Campovolo di Reggio per ritirare un regalo speciale per il figlio Alexandre Andrea Stefano, detto Sasha, di 10 anni (presente anche lui): un bellissimo cucciolo di cane Samoiedo, acquistato in un allevamento delle Bassa veronese. Il fortunato esemplare che crescerà nella casata reale monegasca era stato adocchiato dai principi ad un concorso canino che si è tenuto a Montecarlo. Pochi giorni fa la consegna in gran segreto. Andrea Casiraghi col figlioletto hanno poi posato in foto con gli allevatori.