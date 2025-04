Il problema delle vetrine vuote. In centro spariscono i negozi

Sono 28 le vetrine vuote di altrettanti negozi sfitti in soli 725 passi. Ci troviamo in via Emilia Santo Stefano, nel centro storico di Reggio Emilia. Noi della scuola secondaria di primo grado Manzoni abbiamo deciso di percorrerla dalla rotonda di piazza Amedeo d’Aosta fino a Piazza del Monte, per contare quanti negozi chiusi ci sono. Per farlo abbiamo usato i nostri passi e li abbiamo contati. Se calcoliamo 7 passi per negozio, possiamo dedurre che su poco più di 100 negozi, 1 su 4 ha chiuso i battenti.

Ma perché le attività commerciali hanno lasciato il centro storico? Lo abbiamo chiesto a Lupo Canova, della consulta del centro storico: "Lo spopolamento è uno dei problemi principali di tante città, non solo di Reggio. Gli studi del Politecnico di Milano dicono che i negozi dei centri del nord Italia hanno cause di chiusura difficili da risolvere: alcuni per difficoltà a riaprire le attività dopo il covid, altri perché i proprietari hanno chiuso e sono andati in pensione o si sono trasferiti in periferia, dove i costi di gestione sono inferiori. Un’altra causa è la grande diffusione dei negozi online". A Canova abbiamo poi chiesto delle criticità riscontrate per le vie del centro. "I problemi – ha aggiunto - sono principalmente la sicurezza e la pulizia, ovvero il mantenimento del decoro di alcune zone centrali".

Ci siamo quindi interrogati sul perché non vengano utilizzati gli sfitti in aperture intelligenti, utili alla comunità, e Canova ci ha risposto che "Il problema degli sfitti è che sono di proprietà di privati, e nella maggior parte dei casi non sono di proprietà di chi aveva il negozio. Il Comune quindi non può decidere cosa fare dei locali sfitti".

Alla luce di questo ci siamo chiesti quali potrebbero essere le motivazioni che hanno portato a questa situazione, e secondo Canova "I giovani oggi hanno perso la partecipazione e il desiderio di vivere il centro storico anche e soprattutto perché non ci sono luoghi di aggregazione. La frequentazione dei ragazzi nel centro oggi è molto più bassa rispetto a qualche tempo fa. Si dovrebbe trovare un modo per far rivivere le vie della città".

Ci ha colpito l’opera diffusa della street artist Freak of Nature, che per denunciare questo cambiamento delle città dipinge canne di bamboo sulle vetrine sfitte e a ogni disegno assegna un numero che racconta quanto questo fenomeno sia dilagante.

Noi siamo un po’ preoccupati per i cambiamenti che vediamo ogni giorno nelle strade del centro e ci piacerebbe che Reggio tornasse ad essere viva e piena di gente, di negozi aperti con le vetrine colorate e ricche di novità.

Flora Baraldi, Mia Costetti, Simone Milano e Gianluca Addison, Classe II C