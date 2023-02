"Il problema è la politica industriale Il nostro Paese è dietro alla Spagna"

"L’ultima deliberazione del Parlamento Europeo sulle politiche green nell’ambito dell’automotive non è assolutamente una novità. Il problema vero? Che in Italia, ormai da anni, lamentiamo la completa assenza di un’efficace politica industriale e di sviluppo". Non usa giri di parole Davide Franco, funzionario della Fiom, che fornisce un quadro crudo, certo, ma che deve far riflettere chi di dovere su quello che potrà essere l’impatto dell’agenda introdotta dall’Unione Europea. Nel territorio reggiano si stimano in circa 4000 i lavoratori impiegati stabilmente nell’automotive: "Dove vi sono eccellenze assolute anche a livello mondiale come Landi Renzo o Metasystem, per citarne un paio, e senza voler fare torto a tutte le altre; ma abbiamo anche tutta una serie di piccole e medie aziende che rappresentano un sottobosco imprenditoriale ricchissimo che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo dell’automotive in Italia e all’estero – spiega Franco -. Aggiungo, per fare un esempio, che Correggio è il polo mondiale degli smonta gomme. Ora, senza gli pneumatici, anche un’auto a batteria elettrica non fa strada. Per tanto, chi lavora in questo ambito, fa parte, seppur in modo indiretto, del comparto di cui stiamo discutendo". E’ evidente che siamo al cospetto di un patrimonio di competenze e capacità molto ricco e consistente: "Assolutamente. Forse non vistoso come nel Modenese o a Bologna, ma non meno importante e decisivo per la filiera – analizza il sindacalista -. Il problema è che in Italia si producevano non meno di 1 milione e 800 mila veicoli. Oggi siamo sotto il milione. Bene la transizione ecologica, ma è doveroso, come sottolineato in un documento congiunto firmato da Fiom e Finmeccanica nei mesi scorsi, che questa si accompagni a delle politiche di formazione degli addetti che non possono essere eluse". Anche perché il gap con le concorrenti europee è forte: "Assolutamente. Non vogliamo parlare delle ‘solite’ Francia o Germania? – conclude Franco -. La Spagna è molto più avanti di noi sulla riconversione green dell’automotive. Qui ci troviamo nelle fabbriche a dover discutere di mancati investimenti in ambito tecnologico e nell’implementazione di questi indirizzi. Che comporteranno, se non ci adegueremo velocemente, a una perdita occupazionale consistente".

Ni. Bo.