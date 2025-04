"Il problema è sopravvalutato"

"Io vengo in stazione tutti i giorni da 5 anni, perché abito a Bologna ma lavoro a Reggio" spiega Paolo Bernardi, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. "La sensazione di insicurezza qui non l’ho mai avuta. Capita di assistere a risse, spaccio o incontrare qualcuno ubriaco, non lo nego. Però da questo a dire che esiste un problema grave di sicurezza in città, c’è molta differenza".

Per Bernardi "il problema è molto sopravvalutato, perché si tratta di una situazione che è presente in tutte le città medio-grandi. Secondo me a Reggio la questione è stata troppo enfatizzata dai mezzi di comunicazione. Invece i reggiani andrebbero stimolati per farli tornare a frequentare questi posti"