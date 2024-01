"Il problema era la carenza di personale"

"Il ‘sistema Mandriolo’, descritto come fosse una consorteria, non esiste: è solo una suggestione fine a se stessa".

Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri si sono prolungate per tutto il giorno le arringhe degli avvocati delle sei operatrici socioassistenziali accusate di aver vessato l’anziano Arduino Gigante, nato nel 1936, in passato ospite della casa di riposo di Correggio e morto nel 2020. Per tutte loro, imputate a vario titolo per maltrattamenti e violenza privata tra il 2016 e il 2018, il pm Maria Rita Pantani ha chiesto la condanna: le più alte, 6 anni e mezzo, per la 52enne Antonia Iacovino di Campagnola e per la 40enne Elena Bassi di Correggio.

L’avvocato Nicola Elmo, difensore di Iacovino insieme a Cosimo Zaccaria e Francesca Gasparini, ha criticato la tesi dell’avvocato di parte civile Simone Bonfante che tutela i figli di Gigante ("Svariate operatrici avevano lo stesso atteggiamento verso più ospiti"). "Ma allora perché il pm non ha contestato episodi ai danni dei più deboli? - ribatte Elmo -. La porta del tribunale è aperta: le persone vessate avrebbero potuto segnalarlo, ma non è accaduto. E poi, se credi che un sistema ci sia, allora metti le telecamere ovunque, e non in una sola stanza".

Per Iacovino, la difesa ha rimarcato: "Abbiamo analizzato 75 giorni di registrazioni: non è mai emersa un’offesa, uno scapellotto o un graffio all’anziano. Quando lui picchiava sul comodino, lei spostava subito il letto per evitare che si facesse male, scrivendolo pure nelle consegne". Sono state sottolineate presunte carenze dell’ospizio: "Di notte lavoravano solo due operatrici per 47 degenti, ma il pm non lo dice. Il problema era strutturale, non di maltrattamenti". Una tesi, quella delle carenze, sostenuta anche dalle altre difese, e contrapposta a quella di Coopselios in veste di responsabile civile (è anche parte civile): l’avvocato Giulio Garuti ha sostenuto che era stato fatto tutto il possibile su procedure, controlli, verifiche sullo stress delle operatrici e accreditamento.

Pure l’avvocato Nicola Tria, che assiste Bassi, ha chiesto l’assoluzione: "Nei video manca del tutto la prova di qualsiasi maltrattamento: niente percosse, niente offese, nulla di nulla - ha argomentato -. Lo spostamento del letto voleva solo evitare che il degente si ferisse contro il comodino nel suo stato di agitazione psicomotoria, e non di impedirgli di invocare aiuto".

Per Maria Di Francesco, 58enne di Correggio (richiesta del pm: 5 anni), l’avvocato Pina Di Credico ha parlato di "taglia e cuci fatto a sostegno dell’inchiesta". E poi: "Nessun testimone ha assistito a vessazioni, ma anzi lei stata descritta come meravigliosa e instancabile lavoratrice, un mulo. Voleva fare dichiarazioni, ma si è tirata indietro dopo la requisitoria del pm: si vergogna e soffre molto. Voleva bene a Gigante e anche tuttora aiuta altri anziani".

L’avvocato Angela Zannini difende Karina Da Silva, 44enne di Correggio (richiesta del pm: 5 anni). Lei è accusata di aver lasciato l’anziano chiamare per ore, in mezzo all’urina: "Ma lei non riusciva ad accorrere subito alle sue chiamate, a causa dei problemi del turno di notte". Parola poi all’avvocato Antonio Sarzi Amadè per Esther Montoya, 55enne di Carpi (pm: 2 anni e 3 mesi) e per Cipriana Angela Tehei, 45enne di Correggio (pm: 2 anni e 1 mese). Per la prima, ha sostenuto che nel momento delle consegne, lui chiamò e lei spostò il letto per evitare che continuasse a sbattere le mani; per la seconda che non costringeva Gigante a stare immobile, ma ciò dipendeva dalla sua condizione.