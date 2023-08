Il problema giovanissimi "Compiono diciotto anni e finiscono in strada Servono appartamenti"

di Gabriele Gallo

Maria Diletto (foto) e i suoi angeli da anni cercano di portare "Nuova Luce", come recita il nome dell’associazione da loro fondata e dalla donna presieduta, in zona vecchia stazione a Reggio, specialmente in piazzale Europa. Ed è piuttosto probabile che anche Friday Endurance frequentasse quelle zone, come tutte le persone senza fissa dimora che un tempo si raggruppavano nel disumano degrado delle ex-Reggiane e che adesso si sono disperse un po’ dappertutto intorno all’area dell’agglomerato Fs. In questo quadro è facile che nascano scontri tra questi "ultimi" della società che talvolta sfociano in ferimenti o omicidi. Non va dimenticato infatti, prima della vicenda del 30enne nigeriano, quanto accaduto a inizio giugno al 18enne tunisino Mohamed Ali Thabet. Maria Diletto lavora per evitare tutto questo. E in questo periodo dove le polemiche sull’arrivo dei migranti sono tornate d’attualità, come anche le strumentalizzazioni politiche rigorosamente bipartisan anche se mutano le maggioranze di governo, l’associazione "Nuova Luce" è sempre pronta a fare la sua parte.

"Le situazioni che coinvolgono i migranti che stanno arrivando in questo periodo – spiega Maria Diletto – in particolare i minori non accompagnati, o i neo 18enni che escono dalla tutela e, da un giorno all’altro, si ritrovano in mezzo a una strada, sono sempre di più".

Una situazione ancora più grave se si considera che al di là delle roboanti prese di posizione, quando è il momento della concretezza, molti anche a Reggio si fanno uccel di bosco. Tanto è vero che il recente bando della prefettura di Reggio per dare accoglienza a 30 minori non accompagnati è andato deserto.

E così "sempre di meno sono i posti disponibili presso le istituzioni - riprende la volontaria reggiana - per questo stiamo cercando fondi per poter reperire un altro appartamento, con due o, anche meglio, tre stanze, che possano ospitare giovani immigrati".

Un fenomeno che nonostante i roboanti proclami politici è sempre più in crescita. "Giusto pochi giorni fa – racconta ancora la Diletto – sono riuscita a far ospitare da una mia conoscente, almeno per un mese, uno di questi ragazzi appena diventato maggiorenne e che, altrimenti, sarebbe stato costretto a vivere di espedienti e a dimorare in luoghi occasionali. C’è, per dire, chi trascorre la notte anche sotto un albero. Ci sono riuscita ma ho dovuto garantire personalmente per lui. Inoltre – aggiunge – quando, una volta alla settimana, con gli altri volontari, andiamo in piazzale Europa per distribuire generi alimentari e qualche parola di conforto, c’è sempre più fila. Avere un alloggio stabile, spesso è il primo passo per provare a inserirsi, altrimenti è facilissimo che questi giovani diventino preda delle associazioni criminali. Anche perché – conclude la Diletto – chi davvero ce la può fare sono loro. E’ difficile riuscire a integrare o a recuperare un 40enne, magari dipendente dalle droghe, ma non possiamo lasciare allo sbando questi ragazzi. Da qui l’idea di fare ogni sforzo, e per questo stiamo cercando fondi, per un altro appartamento".