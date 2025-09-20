Il processo ’Grimilde’. Condanne in Cassazione. Padre e figlio in carcere

La Cassazione ha emesso la sentenza per il processo di ‘ndrangheta ’Grimilde’ con rito ordinario, che vede al centro gli illeciti commessi dalla famiglia Grande Aracri - originaria di Cutro e trapiantata da decenni a Brescello - e dai suoi sodali. L’inchiesta, culminata nelle misure cautelari nel giugno 2019, è stata coordinata dal pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi. Sono stati 6 gli imputati che hanno affrontato il processo di terzo grado: davanti al tribunale reggiano erano sfilate 16 persone, per le quali era stato emesso il verdetto nel dicembre 2022. Di questi, tredici avevano affrontato il secondo grado, concluso nel luglio 2024. La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Francesco Grande Aracri, 71 anni, uno dei fratelli del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri: ora viene riconosciuto in via definitiva il suo ruolo apicale nella cosca, come avevano sancito i giudici in Appello che gli avevano aggravato la condanna per associazione mafiosa a 24 anni (prima erano 19 anni e mezzo).

Sono stati rigettati i ricorsi di Domenico e Gaetano Oppido, al centro di un grosso affare di mafia che è stato ribattezzato col loro cognome. Domenico Oppido (1976), che fu anche consigliere comunale di Cadelbosco, vede confermati 6 anni e 4 mesi; per il padre Gaetano (1948) 3 anni e 8 mesi. Entrambi sono imprenditori edili di Cadelbosco, finiti a processo per la truffa ai danni del ministero delle Infrastrutture del valore di 2 milioni e 200mila euro, che coinvolse numerosi sodali. Il denaro arrivò sul conto della loro azienda attraverso una falsa sentenza attribuita a un giudice di Napoli, in cui si imponeva di pagare la somma come risarcimento per l’esproprio di un terreno (in realtà inesistente) di proprietà della ditta degli Oppido. Così, su delega della procura generale di Bologna, la Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a due ordinanze di esecuzione pena definitiva nei confronti di Domenico Oppido e del padre Gaetano che ora sono finiti in carcere.

È stato ritenuto inammissibile anche il ricorso di Antonio Rizzo (1983) di Cadelbosco, che vede confermata la pena di 1 anno e 4 mesi. Stessa cosa per Nunzio Giordano (1968) di Montecchio: assolto in primo grado, in Appello era stato condannato a 1 anno e 10 mesi, con le attenuanti generiche e pena sospesa. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza per Salvatore Caschetto (1969) di Rosolini (Sr), causa prescrizione del reato. Lui era stato assolto dai giudici reggiani, poi in Appello esclusa l’aggravante mafiosa era stato condannato a 8 mesi: ora quest’ultimo verdetto è stato depennato. Tra le realtà costituite parte civile, Regione, Comuni di Brescello, di Reggio e di Cadelbosco, Libera e Avviso pubblico, Cgil, Cisl e Uil, presidenza del Consiglio dei ministri.