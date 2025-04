Il processo sugli affidi. Le richieste di condanna: "Per Anghinolfi 15 anni. A Monopoli 11 e mezzo"

"Volevano che i bambini vivessero nel presente la vittimizzazione di abusi sessuali secondo loro occultati nella mente, il tutto per procedere alla psicoterapia". Nell‘ottava giornata di requisitoria, il pm Valentina Salvi ha pronunciato le richieste nel processo di primo grado con rito ordinario sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, ovvero l‘operazione ‘Angeli e demoni‘ le cui indagini furono svolte dai carabinieri. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, il pm Salvi, affiancata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, ha formulato ieri le domande per i 14 imputati. L‘inchiesta ha riguardato l‘allontanamento dei bambini dalle famiglie avvenuto, secondo il pm, a seguito di presunti particolari falsi che gli assistenti sociali della Val d‘Enza avrebbero attestato nelle relazioni destinate al tribunale dei Minori e il tentativo di inculcare attraverso la psicoterapia memorie di abusi sessuali mai subiti. Il pm ha voluto ribattere alle difese che la lunga requisitoria è stata doverosa "per ridare dignità alle parti offese" e anche all‘operato del fronte investigativo, citando "polizia giudiziaria", "le consulenti psicologhe della Procura" "gli stessi testimoni", tutti "messi sul banco degli imputati" e "accusati di falso". Per poi concludere: "Aspettiamo ancora di leggere i documenti che secondo le difese sono stati occultati: un grande bluff, perché tutto è stato acquisito".

L’EX RESPONSABILE

Il pm Salvi ha chiesto la pena più alta per Federica Anghinolfi, 63enne ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza, per la quale erano a oggi formulate una sessantina di contestazioni, quasi tutte in concorso con altri: 15 anni di reclusione. Si è partiti da una pena base di 4 anni per un presunto falso in una relazione del 23 aprile 2018 destinata all’autorità giudiziaria di Reggio, con l’assistente sociale Francesco Monopoli, su un bambino in un’inchiesta sul suo patrigno per violenza sessuale (poi archiviato). Anghinolfi è ritenuta dal pm responsabile di una trentina di accuse di falso, 6 per frode processuale, una frode in processo penale e depistaggio, tre per violenza privata, una tentata falsa perizia, quattro casi di lesioni (per i presunti disturbi psicologici causati ai bambini), una tentata truffa alla Fondazione regionale per le vittime dei reati, più una calunnia: il conteggio è così salito a 11 anni e mezzo, più 3 anni e 6 mesi per peculato e depistaggio legati all’aver autorizzato Monopoli a usare l’auto di servizio in via privata. Il pm ha domandato il non doversi procedere per prescrizione su un falso (non aggravato), una tentata estorsione e una tentata truffa; altre tre accuse non sono ritenute procedibili. Chiesta l’assoluzione per Anghinolfi per otto singole accuse: falso in atto pubblico, frode processuale, lesioni a un bambino e minacce agli agenti della polizia locale ("Il fatto non sussiste"), altri quattro falsi ("Non ha commesso il fatto").

LA "SPALLA"

Per Francesco Monopoli, 40enne assistente sociale, chiesti 11 anni e mezzo relativamente a una trentina di capi di imputazione. Secondo il pm un’accusa di frode processuale va riqualificata in tentata violenza privata, non più procedibile; un’altra in frode è ritenuta prescritta. Anghinolfi e lui erano stati posti inizialmente agli arresti domiciliari e liberati sei mesi dopo; sono stati licenziati dall’Unione Val d’Enza contro la quale hanno intrapreso una causa di lavoro.

GLI ALTRI OPERATORI

Il pm ha domandato per Annalisa Scalabrini, 32enne assistente sociale, 6 anni e 4 mesi per una quindicina di contestazioni; l’assoluzione per una frode processuale, ritenuta non più procedibile un’accusa da riqualificare. Chiesti 5 anni per Sara Gibertini, 44enne assistente sociale, per sei accuse; assoluzione da una frode processuale ("Non ha commesso il fatto"). Chiesti 3 anni e mezzo per Marietta Veltri, 69enne coordinatrice dei servizi sociali, per sei accuse; l’assoluzione da una frode in processo penale e da un falso ("Il fatto non sussiste).

LE PSICOLOGHE

Per Nadia Bolognini, 55enne psicologa del centro "Hansel e Gretel" di Torino (il fondatore Claudio Foti è stato assolto in via definitiva in abbreviato), che faceva psicoterapia al centro "La Cura" di Bibbiano, il pm ha chiesto 8 anni e 3 mesi per 18 accuse, l’assoluzione da due frodi processuali ("Manca l’elemento soggettivo"), nonché un’altra, da una truffa all’Unione sui costi e le prestazioni rese e un caso di lesioni ("Il fatto non sussiste"). Per Imelda Bonaretti, 47 anni, psicologa dell’Ausl, chiesti 6 anni e 6 mesi: il pm la ritiene responsabile della falsificazione del disegno della bambina che rappresenta il caso-pilota con l’aggiunta di particolari sessualizzati e di altre dieci accuse; chiesta l’assoluzione da una falsa perizia, un falso, e una tentata violenza privata ("Non ha commesso il fatto"), più un caso di lesioni ("Il fatto non sussiste"); per un’altra accusa da riqualificare si chiede la prescrizione. Per Federica Alfieri, 39enne psicologa dell’Ausl, domandati 2 anni e l’assoluzione da un falso ("Non ha commesso il fatto").

EDUCATRICI

Per Katia Guidetti, 41enne educatrice della società che gestiva in appalto il servizio educativo esternalizzato dai servizi sociali, chiesti 4 anni per due accuse di falso in atto pubblico; per Maria Vittoria Masdea, 38enne educatrice con medesimo ruolo, domandati 4 anni per le medesime contestazioni e l’assoluzione per una frode in processo penale ("Il fatto non sussiste")

NEUROPSICHIATRE

Per Valentina Ucchino, 47enne neuropsichiatra dell’Ausl, domandati 1 anno e 8 mesi per un falso e una rivelazione di segreti su un procedimento penale; su quest’ultima accusa, per Flaviana Murru, 65enne con medesimo ruolo, 8 mesi.

AFFIDATARIE

Per la coppia di donne affidatarie di una bambina, la 40enne Fadia Bassmaji e la 46enne Daniela Bedogni, ritenute responsabili maltrattamenti verso la minore, frode processuale e falsa perizia, sono stati domandati 3 anni. Per Ucchino, Murru e Alfieri il pm ha chiesto di riconoscere le attenuanti generiche ritenendole "condotte occasionali"; e anche a Veltri alla luce dell’interrogatorio col pm "che permise di esplorare nuovi contenuti di indagine". Chieste per gli imputati anche le pene accessorie previste dalla legge, ossia l’interdizione dai pubblici uffici.