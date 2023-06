Il processo sul caso ’affidi’ "Figlio da allontanare? Per noi la casa era idonea"

Secondo i servizi sociali, la casa dove viveva un bambino sarebbe stata in condizioni non ideali e priva di giochi. Quando i carabinieri, analizzando i fascicoli, trovarono questa relazione, scritta dall’assistente Annalisa Scalabrini e poi trasmessa all’autorità minorile con missiva della responsabile Federica Anghinolfi, decisero di fare una verifica. Non solo: durante le intercettazioni, già in corso nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti di minori, gli investigatori si accorsero che era in ballo un potenziale allontanamento di quel bambino. "Poichè il pm doveva sentire la madre, con quel pretesto andammo nella casa di quel minore": dal sopralluogo del maresciallo Cristian Gandolfi e di un collega, avvenuto il 16 novembre 2018, emerse una realtà opposta, a suo dire, a quanto riportato nel documento. A raccontarlo è stato lo stesso investigatore, sentito ieri come teste della Procura, nel processo davanti alla Corte presieduta da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini.

"Ci aprì il padre – racconta –. Vedemmo la casa ben tenuta, arredata a sufficienza e pulita in modo standard. C’erano foto del bambino con i genitori e i nonni; in camera matrimoniale c’era anche un lettino. Abbiamo visto giochi adatti al minore, anche elettronici. Non abbiamo riscontrato alcuna anomalia".

Per queste e altre circostanze nella relazione, le due operatrici e la psicologa Federica Alfieri sono accusate di falso ideologico: secondo la Procura, in base a questo documento, il tribunale dei minori dispose il collocamento del bambino in luogo protetto in via preferenziale insieme alla madre. La Procura contesta inoltre a Scalabrini e all’assistente sociale Francesco Monopoli di aver indotto la mamma a rivelare presunte violenze subite dal marito, così da indurre in errore il giudice civile e il perito chiamato a verificare se vi erano le condizioni atte a ricomporre la famiglia. Il tutto in un momento in cui la donna temeva un potenziale allontanamento del figlio a seguito di una sua mancata rivelazione. Il maresciallo si è anche soffermato su alcuni aspetti dell’accusa di abuso d’ufficio mossa a diversi imputati, tra cui la psicologa Nadia Bolognini del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino. Dopo l’inizio delle sedute coi minori nel centro pubblico ‘La Cura’ di Bibbiano, secondo Gandolfi si registrarono "un aumento esponenziale dei bambini sottoposti a psicoterapia e anche degli introiti". Talvolta, "nonostante il minore non avesse partecipato, la seduta veniva comunque fatturata". Se gli affidatari non pagavano le sedute imtervenivano i servizi sociali. È stata ricostruita una vicenda riguardante l’affidataria di un minore che, nel dicembre 2017, non pagò fatture ad ‘Hansel e Gretel’ per 4mila euro. Per recuperare la somma, da uno scambio di mail emerse che il pagamento, riferito alle sedute con Bolognini, "fu fatto dalla Cremeria" di Cavriago, "una società partecipata dai Comuni, che però non eroga psicoterapia ma corsi di formazione". Per un mese, il gennaio 2018, si risolse così, ma per febbraio "si evidenziò che bisognava trovare un altro escamotage".

Alessandra Codeluppi