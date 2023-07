Il procuratore capo e i colleghi salutano i quattro sostituti in partenza

Ha elogiato le due pm donne, il procuratore capo Calogero Gaetano Paci: "Colleghe e madri che hanno dimostrato con il loro stile di essere servitori dello Stato". E sui due pm uomini, Paci ha rimarcato il loro lavoro "dall’apporto altrettanto benefico". Le prime due, Giulia Stignani e Laura Galli, dalla prossima settimana saranno in servizio in Procura a Modena, ma il distacco da Reggio non sarà totale. "Grazie alla sensibilità del procuratore generale in Appello Lucia Musti e del procuratore capo di Modena Luca Masini, le colleghe porteranno a definizione a Reggio due importantissimi processi": si tratta di quello sui presunti appalti pilotati del Comune per Stignani (insieme al pm Valentina Salvi) e di quello per l’omicidio di Saman Abbas per Galli. Si trasferiranno anche il pm Marco Marano, che in settembre si insedierà a Potenza, e il pm Giacomo Forte, che in ottobre diventerà giudice a Mantova. "Grazie, avete lavorato tutti benissimo", è stato l’encomio del presidente del tribunale Cristina Beretti. In gennaio arriveranno 4 pm in tirocinio. "Fino ad allora però bisognerà serrare le fila: ci aspettano mesi di lavoro pesante", afferma Paci.

al.cod.