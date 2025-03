Il prof Luca Manini illustra il suo libro

Domani sera la biblioteca di Vezzano ospiterà, alle 20.30, la presentazione del libro "L’ultimo sole su Monte Croce & altre storie" di Luca Manini. L’iniziativa rientra nell’ambito degli incontri ‘I libri con l’autore’. Manini, noto insegnante, vive a La Vecchia di Vezzano. Sarà dunque l’occasione per conoscere una storia della collina reggiana, ambientata a La Vecchia. "Il monte Croce, che si eleva a poca distanza dalla mia casa, è sempre stato, visto da una finestra, l’orizzonte che chiude la mia visione, ma nello spazio pur ristretto della valletta in cui posa La Vecchia, il paese nel quale da sempre vivo, possono trovare luogo infinite altre storie e altri orizzonti", sottolinea Luca Manini. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3203435170. Manini insegna inglese al liceo linguistico ‘Matilde di Canossa’ di Reggio.

m. b.