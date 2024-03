Il professor Paolo Pileri ospite dell’Istituto Cervi alle ex Reggiane: "Puntiamo alla mobilità lenta, ai cammini, all’incontro col paesaggio"

"È necessario un cambiamento culturale di lungo respiro, con la costruzione di inclusione, un incontro tra persone e paesaggio".

Paolo Pileri (foto), docente al Politecnico di Milano, interviene stasera (18,30 sala conferenza del Parco Innovazione, piazzale Europa) alla presentazione del libro ’Paesaggio e viabilità, atti della XIV Scuola di Paesaggio Emilio Sereni’ dell’istituto Cervi. Pileri dialogherà coi curatori, Rossano Pazzagli (direttore Scuola Paesaggio Sereni) e Gabriella Bonini (membro Comitato Scientifico). L’incontro è coordinato da Sara Negrelli.

Pileri è creatore del progetto Vento (Venezia-Torino in bici lungo il Po) e autore del libro ’Progettare la lentezza’.

"Occorre declinare l’idea di una mobilità lenta – dice lo studioso – in grado di rimettere le persone a contatto con i paesaggi. Non si tratta di togliere la velocità, ma di spostare l’ago della bilancia verso l’idea della lentezza. Un esempio? Recuperare i grandi cammini come la via Francigena, appropriandoci di ciò che vediamo. Durante la presentazione emergeranno idee, proposte, per incentivare la rigenerazione urbana, trovare un equilibrio tra investimenti sulla velocità e capire se una parte si può investire per guadagnare più spazio e più verde".

Pileri aggiunge: "Il camminamento del Crostolo, che parte dalla città ed arriva al Po, deve essere continuo e sentito come un grande orgoglio cittadino e turistico. Le narrazioni dei luoghi emiliani è frammentata. Occorre una regia unica, con una visione politica che faccia sintesi ed un’azione di sistema culturale".

La presentazione di ’Paesaggio e viabilità’ è un elogio alla lentezza, che ripercorre le fasi storiche delle tipologie di infrastrutture, il loro impatto sul paesaggio, sull’ambiente, la rilevanza economica, l’incidenza sulle relazioni sociali e culturali. E’ indagato e valutato il ruolo che le infrastrutture assumono nella nostra epoca, le nuove geografie che delineano nel paesaggio, dovute anche a scelte e decisioni politiche attuate ad ogni livello.

MariagiuseppIna Bo