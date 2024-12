Il professor Spangher sulla separazione delle carriere in magistratura

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 - La riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, e i suoi punti più caldi, che tanto stanno facendo discutere la politica e i professionisti del mondo del diritto, saranno al centro di una lectio magistralis che si terrà l’11 dicembre dalle 15 alle 17, in tribunale a Reggio Emilia. Ospite dell'evento organizzato dalla Camera penale reggiana 'Giulio Bigi', con il patrocinio dell'Ordine provinciale degli avvocati, sarà il professore Giorgio Spangher, emerito di Diritto processuale penale all'Università La Sapienza di Roma. Il suo intervento verterà sul tema "Il processo penale: dal modello accusatorio, al giusto processo, alla separazione delle carriere". Il disegno di legge, approdato in questi giorni alla discussione in Parlamento, propone la divisione delle carriere dei magistrati requirenti da quelle dei giudicanti. Si prevedono inoltre due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente,con componenti scelti attraverso il sorteggio per bypassare l'influenza delle correnti. E poi la creazione di un'Alta corte per le sanzioni disciplinari. Per i giornalisti, sono proposte alcune restrizioni sulla pubblicazione delle ordinanze di applicazione di misure di custodia cautelare. Nell'aula della Corte d'Assise, dalle 15, porteranno il loro saluto l'avvocato Luigi Scarcella, presidente della Camera penale reggiana; Cristina Beretti, presidente del tribunale; il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ed Enrico Della Capanna, presidente dell'Ordine degli avvocati di Reggio. La lezione di Spangher sarà introdotta da Scarcella e dall'avvocato Nicola Tria, responsabile della scuola territoriale della Camera penale reggiana.

al.cod.