Il profumo dedicato alla Madonna della Ghiara esposto in Basilica per le celebrazioni del miracolo

’Rosa Mater’, il profumo dedicato alla Madonna della Ghiara, sarà esposto nella Basilica di Reggio. Il profumo della rosa, dedicato alla Beata Vergine dell’Adorazione, creato dal ’naso’ Anna Rosa Ferrari per la cittadina toscana di Fivizzano, sarà esposto nel chiostro minore della Basilica della Madonna della Ghiara sabato 29 (orario 15-19) e domenica 30 aprile (orario 9-12 e 15-19), in occasione delle celebrazioni del primo miracolo operato dalla Vergine che ridiede voce a Marchino, sordomuto.

L’opera olfattiva sarà fruibile in varie articolazioni sensoriali, in abbinamento a un’installazione fotografica del Circuito off-Fotografia Europea, edizione 2021, intitolata “La Porta del Cielo”. Il profumo è dedicato alla Beata Vergine dell’Adorazione per una serie di coincidenze che si sono manifestate sul percorso della sua nascita.

La modenese Anne Rose (al secolo Anna Rosa Ferrari) nel 2018 venne chiamata a creare il profumo del territorio toscano di Fivizzano. Là si accorse che patrona della città toscana è la stessa Madonna di Reggio di cui esiste a Modena – oltre alla Chiesa del Voto - una meno nota piccola cappella. Un’edicola che si trova a pochi metri dal Piccolo Museo ProfumAlchemico, luogo di lavoro della stessa Ferrari.

’Rosa Mater’ ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti. Il prototipo dell’essenza è stato collocato nel Museo di Arte Sacra di San Giovanni a Fivizzano. Esemplari dell’essenza sono stati donati al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al suo omologo tedesco.

’Rosa Mater Profumalchemico’ è racchiusa in una piccola ampolla in vetro e riproduce sulla confezione l’immagine miracolosa della Vergine nella versione apparsa a Fivizzano, in occasione del secondo miracolo.