Il ’Progetto Civico’ al battesimo del primo incontro

Si è svolto l’altra sera a Bagnolo il primo incontro con i consiglieri comunali reggiani che aderiscono al Progetto Civico, una nuova realtà politica che comprende tredici liste civiche indipendenti che alle recenti elezioni per il consiglio provinciale ha portato all’elezione di Gianluca Paoli, ex sindaco a Bagnolo e ora capogruppo di opposizione nello stesso paese, come rappresentante in Provincia.

"È stata una serata di confronto, di conoscenza, di condivisione di esperienze e percorsi differenti, che hanno trovato nell’ideale di un impegno politico civico, slegato da appartenenze partitiche, il minimo comune denominatore", dichiara Paoli. Che aggiunge: "Nel prossimo futuro continueremo sulla strada intrapresa di costruire e formare una proposta di governo locale alternativa a centrosinistra e centrodestra, composta da cittadini preparati, competenti e al servizio delle proprie comunità, senza alcun ritorno personale".

A questo progetto politico aderiscono consiglieri comunali che hanno preferito non schierarsi in modo netto con i partiti tradizionali, puntando su programmi ideali per le necessità del territorio.