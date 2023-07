Il progetto ’ Enercics’ per il post operatorio Collaborazione tra gli specialisti per il recupero

Un percorso per il trattamento dei pazienti sottoposti a interventi addominali a colon-retto, stomaco e per neoplasie, che permette un recupero post operatorio più rapido. È un progetto, chiamato Enercics, attivo dall’inizio dello scorso anno alla Chirurgia dell’ospedale di Guastalla, con un centinaio di casi già trattati. Un resoconto è stato fornito dai dottori Lorenzo Mariani e Marco Giacometti, sottolineando la collaborazione avuta con nutrizionisti, servizio di fisiatria e fisioterapia, personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Alla chirurgia laparoscopica mini-invasiva si abbinano alimentazione adeguata, mobilità immediata, controllo del dolore e rimozione rapida del drenaggio, permettendo ricoveri più brevi, spesso anche a favore di pazienti over 65 anni e con altre patologie. E anche le complicanze post operatorie sembrano essere ridotte, con ricoveri di 2-3 giorni per interventi al colon, fino al 6-7 giorni per interventi allo stomaco. Dunque un passo avanti all’ospedale guastallese, pur se la stessa struttura attende la ripresa di importanti servizi, molto richiesto dalla popolazione locale, ma non ancora riattivati dopo l’emergenza Covid.