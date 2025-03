Il progetto Greentosi insegna ai ragazzi la riduzione degli sprechi

Nuovi fondi a Rio Saliceto per il progetto "Greentosi", dedicato alla riduzione dei rifiuti che coinvolge attivamente i giovani tra i 10 e i 16 anni di età del paese. Il progetto è stato candidato al bando promosso da Atersir, ottenendo un contributo di ventimila euro. Fondi che permettono l’attivazione di "Greentosi 4: giovani in azione contro gli sprechi", affidato anche in questa edizione alla cooperativa ’La Lumaca’, che da oltre venti anni gestisce il Centro Giovani del paese.

Questo nuovo progetto si sviluppa da marzo a settembre con un ricco programma di iniziative, che spaziano dall’installazione di asciugamani elettrici nelle scuole alla realizzazione di laboratori di riciclo tessile, fino all’organizzazione di mercatini del riuso e serate informative.

Tra aprile e maggio previsto il mercato dei ragazzi e book crossino per lo scambio di oggetti, giocattoli e libri usati. Un’opportunità per promuovere la condivisione e il riuso incoraggiando comportamenti sostenibili e responsabili. Previsto anche un libro sensoriale e un angolo travestimenti per la scuola dell’infanzia che saranno realizzati utilizzando stoffe di recupero. Spazio anche a "Riciclandono", con studenti e insegnanti impegnati in un laboratorio di riciclo creativo per realizzare nuovi oggetti con materiali tessili di recupero. Sui canali social disponibili tutorial per realizzare gli oggetti a casa.