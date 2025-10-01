Il progetto ’L’arte mi appartiene’. Il welfare culturale diventa libro. Coinvolti oltre 250 operatori

’L’Arte Mi Appartiene’ è un volume che racconta otto edizioni di un progetto che ha coinvolto oltre 250 operatori di ambito socio-educativo e socio-assistenziale dei servizi pubblici e del privato sociale della città, che ha generato tante iniziative collaterali a favore di oltre 500 persone con vulnerabilità.

Ma non solo, ’L’arte Mi Appartiene’ documenta una metodologia di welfare culturale nata in modo sperimentale dalla collaborazione tra Fondazione Palazzo Magnani e Farmacie Comunali Riunite nell’ambito delle politiche di welfare culturale dall’amministrazione comunale, attraverso Reggio Emilia Città Senza Barriere.

Un metodo che si è costruito sul campo, per rispondere alle sfide quotidiane della comunità.

Il volume ’L’Arte Mi Appartiene’ è stato infatti realizzato per rendere disponibile questo patrimonio di esperienze, saperi e riflessioni, ma è anche una guida pratica al fare socio-educativo attraverso l’arte.

Progetto e libro sono stati presentati ieri ai Chiostri di San Pietro: un pomeriggio dedicato al racconto delle esperienze e della metodologia attraverso le parole di chi ha partecipato al progetto, insieme un ricco parterre di esperti.

"Con ’L’Arte Mi Appartiene’ – ha detto l’assessora alla cura delle persone, Annalisa Rabitti – abbiamo mischiato e si sono messe in gioco diverse professionalità, scoprendo sensibilità sociali negli operatori che si occupano di cultura e abilità culturali in quelli che si occupano del sociale. Abbiamo scoperto inaspettate competenze artistiche in persone che fino a quel momento avevamo coinvolto solo come utenti dei servizi. In questo percorso noi stessi e le tutte le persone coinvolte siamo cambiati profondamente, e lo abbiamo fatto assieme influenzandoci a vicenda e imparando a vedere le cose da punti di vista diversi".

"Con la finalità di promuovere un approccio integrale alla salute e al benessere della comunità – ha aggiunto il presidente di Fcr, Andrea Capelli – Farmacie Comunali Riunite ha avviato negli ultimi anni una vasta azione di partnership con le istituzioni culturali del territorio, sostenendo e collaborando allo sviluppo di un agire sociale in cui l’arte possa e debba avere un ruolo fondamentale nel percorso di affiancamento, recupero e trasformazione della salute, del disagio e della fragilità".

"La pubblicazione – ha spiegato il direttore di Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli – è un traguardo che ci consente di mettere un punto fermo in una riflessione durata otto anni e, insieme, un trampolino per proiettare le nostre idee in un discorso pubblico che sta crescendo con sempre maggiore consapevolezza. Si tratta di un’esperienza a cui altre città stanno guardando con interesse e vogliono conoscere. Abbiamo già avuto contatti con Novara e Lucca".

