Il progetto-omaggio a Cacucci

Al Binario 49 di via Turri a Reggio stasera alle 21 viene proposto "Ribelli. Camminando con Pino Cacucci", progetto musicale di Riccardo Sgavetti, artista che porta in scena le canzoni che nascono dalla lettura del romanzo di Cacucci. Nel tempo tutto si trasforma in un progetto indipendente, in cui si uniscono composizione, esecuzioni, arrangiamenti e registrazione. Un lavoro musicale ispirato a opere letterarie, che viene proposto al pubblico con l’aggiunta della recitazione dell’attore Mauro Bertozzi.

Una raccolta di otto canzoni, tra inediti, momenti recitativi e una cover: tutte le canzoni sono scritte, suonate e interpretate dal musicista Riccardo Sgavetti. Le atmosfere messicane, irlandesi, sudamericane, ma anche i suoni di casa nostra, fanno da contorno a testi ispirati direttamente dai numerosi libri di Pino Cacucci.