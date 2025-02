Il progetto ’Pedala in sicurezza’ fa tappa all’istituto Boiardo

Dopo San Martino in Rio ed Arceto, il Progetto Pedala in Sicurezza 24/25 della Cooperatori Asdps ha fatto tappa all’Istituto Comprensivo Boiardo di Scandiano, coinvolgendo circa 200 studenti delle nove classi prime della scuola media. Parte centrale della lezione si è svolta grazie alla collaborazione dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale rappresentato dagli ex agenti di forze dell’ordine e dai volontari Doriano Bedeschi, Armando Addona e Mauro Menozzi. Per la Cooperatori sono intervenuti Marco Brunale e Livio Redeghieri ed insieme a loro le handbikers Natalia Beliaeva ed Ana Vitelaru, la prima campionessa italiana in carica su strada ed a cronometro della categoria tetraplegici WH1 e la seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e vice-campione del mondo di paraciclismo della categoria WH5.

Grande silenzio in sala e massima attenzione degli studenti hanno prevalso durante la narrazione delle storie di vita e di sport delle atlete disabili. Particolare impressione ha suscitato la vicenda dell’incidente stradale della Beliaeva che dopo aver perso l’uso delle gambe e delle mani in una collisione in autostrada ha trovato la forza di reagire grazie anche allo sport che le ha ridato gioia di vivere. Affascinante è risultata essere la storia della Vitelaru che grazie ad impegno e grande forza di volontà ha saputo conquistare i più importanti palcoscenici internazionali. La mattinata degli studenti si è conclusa prendendo confidenza con la segnaletica stradale e con le principali regole della strada. In conclusione, sono arrivati simpatici quiz e per tutti un fanale a led da posizionare sulla bicicletta.

La prossima tappa del Progetto Pedala in Sicurezza, sostenuto dalla legge 8/2017 della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà all’IC Bismantova di Castelnovo ne’ Monti nel plesso scolastico di Felina.