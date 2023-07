Il progetto salute "Al Buco magico misureremo glicemia e pressione"

"In effetti la proposta di un centro infermieristico di quartiere poteva venire in mente solo a me. Sono l’uomo marketing perfetto!".

Romano Ferretti non perde mai il gusto della battuta e della capacità di rendere ‘leggeri’ temi estremamente seri come quelli legati alla salute.

Soprattutto in relazione a ciò che è capitato a lui in passato e per come è riuscito brillantemente a superare quella disavventura.

In effetti, tra i numerosi accordi siglati dal Comune con i centri sociali, definiti oggi ‘Case di quartiere’, per iniziative a sostegno della capillarità territoriale finanziandoli con ottantamila euro, spicca anche quello proposto per l’allestimento di un centro infermieristico all’interno del Centro Sociale del Buco Magico, di cui Ferretti è presidente: "Che, è bene ricordarlo, – lo dice con malcelato orgoglio – quello più ‘popoloso’ della città, con quasi 1000 soci".

"Come immagino io questo centro? Sinceramente dovrebbe essere un luogo dove un pensionato, o una persona in stato di bisogno, può essere ricevuto all’interno di questa struttura per farsi misurare la pressione oppure la glicemia. E sarebbero servizi totalmente gratuiti a favore delle persone che abitano il quartiere ed i nostri associati – spiega Ferretti -. Devo ringraziare l’Amministrazione comunale con cui il rapporto è strettamente collaborativo da tempo, per aver appoggiato con convinzione questa iniziativa".

La quale non è ancora operativa: "Stiamo cercando di capire i confini, soprattutto legali, di questo tipo di progetto – prosegue -. Da una parte il Comune sta studiando la fattibilità dal punto di vista legale e regolamentare della cosa (la presenza o meno di un medico iscritto all’albo come responsabile del ‘centro’ medico, così come la presenza di infermieri od oss abilitati, ndr); mentre io mi sto concentrando sul… reperimento delle risorse umane, se così possiamo dire!".

Una ricerca che per Ferretti è già fruttuosa: "Alcuni medici in pensione che frequentano il Buco Magico hanno già dato la loro disponibilità – aggiunge -. Uno di loro, arrivato a Reggio, recentemente, da Salerno me lo diceva: ‘E’ un’iniziativa bellissima! Da noi queste cose non ci sono. Se avrai bisogno, conta su di me’. Sono attestazioni che fanno immensamente piacere e testimoniano della bontà dell’idea". Quello accaduto a Ferretti in passato può aver avuto un peso nello sviluppare una sensibilità di questo tipo?

Il diretto interessato sorride e allarga il raggio: "Certamente quello che mi è accaduto ha avuto un peso, ma in realtà, l’obiettivo è quello di essere sempre più punto di riferimento a 360 gradi per i nostri soci che hanno un’età mediamente avanzata". In effetti, le iniziative che vedono protagonista il Buco Magico sono tante: "Con la Cgil abbiamo costituito uno SPI per i nostri pensionati per supportarli nelle dichiarazioni dei redditi – conclude Romano Ferretti – e da quest’anno il Comune ci ha concesso in gestione gli orti pubblici presenti nei pressi dei campi della Falk. Tante iniziative che arricchiscono ancora di più la nostra presenza nel quartiere in cui opera il Buco Magico".

Nicola Bonafini