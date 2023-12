Il progetto ’Scuola Diffusa’ diventa europeo e ottiene il finanziamento

Diventa di respiro europeo il percorso ’Scuola diffusa’, mediante il quale tanti alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città possono vivere alcune giornate di lezione fuori dalle tradizionali quattro mura dei rispettivi istituti.

Il progetto, reso noto ieri nell’ambito del convegno ’La città è scuola’ organizzato al centro Malaguzzi, sarà finanziato anche con un contributo di 400mila euro derivato dal programma Erasmus Plus in partnership con Comune di Reggio, Fondazione E35, Unimore, Reggio Children, l’Università e la scuola Carme Auguet di Girona, il comune croato di Zadar e la scuola Espoo in Finlandia.

Un’ iniziativa presentata davanti, tra gli altri, anche all’ex sottosegretario all’Istruzione Marco Rossi Doria, primo ’Maestro di Strada’, e al direttore dell’ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi.

"Considero ’Scuola Diffusa’ uno dei progetti più entusiasmanti e innovativi della mia esperienza – ha dichiarato il sindaco di Reggio Luca Vecchi – per come è nata, in quei giorni drammatici, dove la pandemia sembrava inarrestabile e l’angoscia attraversava la comunità. Lì abbiamo pensato ai nostri ragazzi, al loro futuro, al bisogno di farli tornare a scuola, dopo i mesi passati in Dad. In quel contesto, un’operazione che inizialmente doveva essere emergenziale, ha trovato la capacità di generare una nuova idea di scuola".

Ad avviso di Raffaella Curioni, assessore all’Educazione – questa è una giornata speciale per la città e per l’esperienza di Scuola Diffusa. Tanti partner lavoreranno per la valorizzazione di essa in chiave europea. Nei prossimi tre anni, a questo scopo, verrà attivato un confronto con gli altri tre territori europei, su Scuola diffusa e sui diversi approcci pedagogici".

L’esperienza di Scuola Diffusa è stata al centro anche degli interventi del citato Bernardi e del responsabile Servizi educativi e Diritto allo studio di Officina Educativa, Eugenio Paterlini.

