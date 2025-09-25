Il progetto sul gioco: tappa in Vietnam

Il progetto su gioco e apprendimento ‘Per - Play Explore Research’ di Fondazione Reggio Children e The Lego Foundation fa tappa in Vietnam i prossimi 27 e 28 settembre. Dopo Reggio Emilia, il giro del mondo di Per ha toccato San Paolo in Brasile, Johannesburg in Sudafrica, Denver Colorado negli Stati Uniti, Nairobi in Kenya e ora Hanoi, sesto appuntamento prima della conclusione a novembre a Billund in Danimarca. "Coltivare il benessere: intersezione tra gioco, educazione e ricerca", è il titolo del seminario ospitato dall’Università di Educazione Nazionale di Hanoi cui parteciperanno protagonisti dell’educazione in Vietnam, Cina e Corea del Sud. L’obiettivo del progetto è infatti favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra educatori, insegnanti, esperti, policy makers nei diversi paesi sul tema dell’educazione di qualità, legata alla creatività e al gioco, oltre a incontrare famiglie e bambine e bambini dei diversi contesti. Sarà presente all’evento l’ambasciatore d’Italia in Vietnam, Marco della Seta. Il progetto ‘Per - Play Explore Research’ di Fondazione Reggio Children e The Lego Foundation ha l’obiettivo di promuovere un approccio ludico all’apprendimento e un’educazione di qualità per tutte e tutti, bambine e bambini, educatori e famiglie, in contesti educativi formali e non formali, favorendo la creatività, la crescita e lo sviluppo dell’equilibrio emotivo e relazionale, e potenziando consapevolezza e competenze.