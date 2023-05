Il progetto "Tappeto Rosso" per collegare centro e stazione Av

Un "tappeto rosso" per collegare la stazione Mediopadana alle piazze del centro storico "in soli dieci minuti". Si chiama così il progetto inserito dall’Amministrazione nel nuovo Pums "per promuovere in via prioritaria l’accessibilità col trasporto pubblico e ciclabile nonché con la creazione di sinergie con il sistema dei parcheggi scambiatori", si legge nel piano di mobilità. Supportato da uno studio analitico dell’ultimo quadriennio, nel quale "i mezzi pubblici sono stati utilizzati solo dal 17% dei viaggiatori" e che "si conferma la tendenza per l’83% degli utenti di raggiungere la stazione Av con mezzi privati".

Questo però probabilmente – giusto per riaccendere una questione assai cara al Carlino su una navetta h24 e con maggior frequenza che faccia la spola tra centro storico e Mediopadana – proprio perché l’offerta dei mezzi pubblici è ritenuta insoddisfacente. Il Comune su questo non fa ammenda e non menziona un’implementazione di navette, neppure all’orizzonte. E prosegue nel progetto che si snoda attraverso "interventi sinergici come la riqualificazione di via Gramsci con un miglioramento delle connessioni ciclopedonali e la creazione di corsie preferenziali nelle due direzioni per velocizzare il transito". E, si aggiunge, "il completamento della viabilità su via Teganilato Sud con un’opera di connessione ciclopedonale diretta tra stazione stadio", così come anche "il completamento della connessione viabilistica funzionale al raggiungimento del casello autostradale e della tangenziale Nord" (come si vede anche nel rendering nella foto sopra che raffigura il cosiddetto ‘nuovo nodo Mediopadano’).

Ma basterà tutto ciò per sfruttare le potenzialità ancora inespresse – anche in chiave turistica – della stazione alta velocità?

dan. p.