Il programma del Bismantova. Molière, Dario Fo e Calabrese

Tutto pronto per la nuova stagione al teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Stagione che esordisce il 10 novembre alle 21 con "Di troppa (o poca) famiglia" con Ameya Gabriella Canovi (foto), letture di Paola Gianpellegrini, musiche di Marco Mattia Cilloni e Filippo Chieli. Il 17 novembre alle 21 "Il tartufo", commedia di Molière prodotta da NoveTatro, con Andrea Avanzi, Valentina Donatti, Carlotta Ghizzoni, Fabrizio Croci, Matteo Baschieri, Chiara Baccarini, regia Domenico Ammendola. Il 24 novembre "L’ombra di Aldo Moro" di Pino Calabrese. Il 18 gennaio in scena "Fuoco nero su fuoco bianco" con Roberto Mercadini. Il 7 febbraio "Una giornata qualunque" di Dario Fo e Franca Rame, con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch. Il 15 febbraio "Il piacere dell’attesa" di Michele La Ginestra, l’8 marzo "Cosa nostra spiegata ai bambini" con Ottavia Piccolo, il 5 aprile "Balasso fa Ruzante" con Natalino Balasso. La stagione si arricchisce di concerti e di eventi speciali come lo spettacolo "Libertà e partecipazione, il 26 novembre alle 17, con la compagnia Teatro Bismantova e la regia di Marina Coli.