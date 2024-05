Il programma di Massari: "Basta con uffici autonomi"

Novanta pagine in carta patinata, opportunamente accompagnate da brochure che ne sintetizza gli 11 punti cardine. Così è stato presentato ieri, presso il comitato elettorale di via Toschi, il corposo programma della coalizione di centrosinistra, guidata da Marco Massari, per le Amministrative. Lo stesso ne ha tracciato le linee guida. I primi 100 giorni: "Voglio ripristinare da subito - ha detto - il vigile di quartiere. E lavorerò con la Municipale e le altre forze dell’ordine per un adeguamento degli organici. Ci attiveremo immediatamente per riportare ordine e pulizia nelle zone degradate, in particolare in quella della stazione. Particolare attenzione - assicura Massari - sarà dedicata al fenomeno delle baby-gang, che affronteremo non solo con la repressione ma anche con azioni di recupero sociale". Parola d’ordine: RE-ACTS, ovvero Reggio Emilia per l’aria, il clima la terra e la salute: "Vogliamo promuovere stili di vita sani, aumentando le bici elettriche, rendendo appetibile il mezzo pubblico lavorando sulle frequenze delle corse, migliorando la qualità dell’aria attraverso unna catena di interventi sul tema. Il nostro modello sono le città del Nord Europa". Sanità e sicurezza: "Contrastare il taglio ai finanziamenti alla sanità del Governo, avere a cuore le preoccupazioni dei reggiani che temono di non poter più accedere al servizio pubblico; azioni di welfare per combattere la solitudini dei cittadini fragili" e in tema di sicurezza: "tutti devono poter camminare sereni per le vie della città, di giorno e di notte". Centro storico: "Garantire accessibilità allo stesso, rivitalizzare il commercio, offrire servizi e riportare, in collaborazione con l’Ausl, un presidio sociosanitario in centro. A noi piacerebbe nella Galleria Santa Maria".

Il centrosinistra poi, per riportare i reggiani in centro, è pronto anche a "usare la parte non privata del parcheggio sotterraneo di piazza della Vittoria, recuperare il parcheggio dell’ex Gasometro, attualmente in forte degrado, e potenziare l’illuminazione di quello della caserma Zucchi, per rendere più sicuro il passaggio verso il centro".

A chi gli fa notare la contraddizione tra l’idea di implementare il trasporto pubblico, o ecologico, e il restyling dei parcheggi. Massari replica "Mica si può ridurre l’accesso delle auto verso la città storica se prima non si lavora, con Seta, sulle frequenze delle corse dei mezzi pubblici, ma questo è un obiettivo di lunga scadenza, quindi per non penalizzare ulteriormente il centro intanto agiremo sui parcheggi". Temi politici: Massari ribadisce che i futuri assessori "saranno scelti per la loro competenza e in base alle proposte dei partiti dopo i risultati elettorali" e annuncia che avrà il massimo di componenti di Giunta previsti dalla legge (9 più il Sindaco, a Reggio attualmente sono 8) per "un miglior gioco di squadra". Tradotto dal politichese: si farà largo uso del manuale Cencelli per accontentare gli appetiti di tutti i membri della corposa coalizione (7 liste) a suo sostegno. Ma la vera "bomba", se troverà davvero concretezza, Massari la lancia alla fine: "Gli assessori dovranno lavorare in sinergia tra di loro e con gli uffici comunali per avere risultati più efficaci. Non come adesso: ci sono troppi compartimenti stagni. Nella mia Giunta non dovranno esserci repubbliche autonome né rimpalli tra un ufficio e l’altro a svantaggio dei cittadini".